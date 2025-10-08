Rareș Bogdan (PPE): Europa trebuie să se trezească și să investeasca rapid în capacitatea sa de apărare

Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat, îndr-un discurs ținut în Parlamentul European, că Europa pare că n-a învățat nimic din istoria sa și că trebuie să se trezească și să investească în apărare. „Europa trebuie să se trezească și să investeasca rapid în capacitatea sa de apărare. Europa trebuie să aibă curaj să nu dea speranță autocratilor și dictatorilor!”, a spus politicianul, membru al Partidului Popular European.

Rareș Bogdan spune că Uniunea Europeană a dormit până când acțiunile lui Vladimir Putin, care testează Europa prin incursiuni cu drone sau avioane în spațiul aerian al altor țări, au trezit-o.

„Președintele EPP a sintetizat cel mai bine somnul Uniunii: trebuie să ne testeze Putin ca să reacționăm. Altfel spus, haideți odată! Firește că Manfred [Weber, președintele PPE - n.red.] nu este din Transilvania. De acolo este Avram Iancu, erou al luptei de emancipare a românilor, care a ținut cel mai scurt discurs al tuturor timpurilor: No gata, no hai! În engleză So done, so come on!”

Politicianul PPE a punctat faptul că Europa pare să nu fi învățat nimic din istoria sa, deși aceasta ar avea lecții pentru tot ceea ce se întâmplă în prezent.

„Știți care este paradoxul?”, a întrebat Rareș Bogdan, arătând că, „deși secolul trecut am învățat cum arată mentalul unui dictator, noi europenii, pare că n-am reținut nimic”.

„Ce mai trebuie să facă Putin, să vină cu tancul în Grand Place sau în Place de la Concorde, să-și cumpere o gofră sau un croissant, și noi să-l întrebăm dacă nu vrea și un pahar de șampanie?

Dacă bogații pot fugi din calea dronelor la St. Moritz, Marbella sau Porto Cervo, agricultorii din România, Polonia, Danemarca și Țările Baltice n-au cum. Nici copiii lor”, a mai spus europarlamentarul.

El i-a atacat, în discursul ținut în fața Parlamentului European, pe cei care nu sunt de acord cu creșterea cheltuielilor de apărare ale țărilor europene, spunând că acestea sunt necesare pentru a asigura protecția cetățenilor Uniunii Europene.

„Le spun ceva și celor care critică investițiile în apărare. Cum ar fi să stai la soare, obosit după o zi la câmp, cu burta plină, ascultând Odă Bucuriei a lui Beethoven, și în secunda următoare, o rachetă să-ți culeagă tot porumbul? Dar ce zic eu tot porumbul? Tot satul! Cu Biserică și școală, cu tot!”, a punctat Rareș Bogdan.

Politicianul PNL a încheiat avertizând că Europa trebuie să se înarmeze atât de mult încât să-i poate descuraja pe toți dictatorii și autocrații care ar cuteza să o amenințe.

„Europa trebuie să se trezească și să investeasca rapid în capacitatea sa de apărare. Europa trebuie să aibă curaj să nu dea speranță autocratilor și dictatorilor! Parcă trăim în Europa anilor 1936-1938, dar ne lipsește Churchill!”, a încheiat europarlamentarul român.