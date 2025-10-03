Rareș Bogdan (PPE): Siguranța alimentară a românilor, a europenilor nu este monedă de schimb!

Europarlamentarul PPE Rareș Bogan este revoltat de faptul că poziția Parlamentului European cu privire la Politica Agricolă Comună (PAC) nu este respectată de Comisia Europeană, potrivit unei recente postări pe Facebook.

Politicianul român, reprezentant al Partidului Popular European (PPE) în PE a scris despre scandalul cu privire la comasarea Pilonului 2 privitor la „Dezvoltarea rurală” din Politica Agricolă Comună cu cel privitor la „Coeziune”.

„Nu negociem interesul fermierilor! Siguranța alimentară a românilor, a europenilor nu este monedă de schimb! Asta trebuie să priceapă Comisia Europeană, care nu respectă poziția Parlamentului European în privinta Politicii Agricole Comune”, scrie Rareș Bogdan.

Politicianul PNL continuă arătând că, în ciuda faptului că Parlamentul European „este instituția cea mai legitimă a eurosistemului, fiind expresia votului direct”, Comisia pare să ignore acest fapt.

„Ideea comasării Pilonului 2 (dezvoltare rurală) din PAC cu Coeziunea și așa-zisa larghețe în a permite guvernelor să susțină, să suplimenteze bugetele din resurse proprii, este de neacceptat”, mai spune Rareș Bogdan.

„2 miliarde de euro iau fermierii români anual de la UE subvenții directe, să nu dinamităm însă Pilonul 2!! Ce facem aici?

După ce zeci de ani s-a susținut vestul și nordul dezvoltat, în timp ce Estul gâfâia după Cortina de Fier, acum abandonăm această parte a UE cu ideea că n-are decât să mănânce prost alimente de slabă calitate, sub standarde, căci asta e?

Nu se poate! Dacă tot vorbim de solidaritate europeană. Și la frontieră, lângă ruși, și cu lingura într-o conservă chinezească, în timp ce fermierii pun lacăt? Dar până când?”, și-a continuar europarlamentarul român din PPE revolta.

Rareș Bogdan se arată însă destul de optimist cu privire la capacitatea grupului Partidului Popular European de a convinge Comisia Europeană să renunțe la această idee de comasare a celor doi piloni.

„Da, este o mică furtună în interiorul dezbaterilor, urmează ca la Gdansk, unde EPP Group, cel mai mare (188 de deputați, o adevărată forță politică) va lua câteva decizii strategice, să analizăm temeinic propunerea pentru noul cadru financiar multianual. Cu înțelepciune”, își încheie politicianul PPE postarea.