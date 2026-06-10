Planul prin care Ungaria scapă de sancțiunile Bruxelles-ului

Executivul din Ungaria, aflat acum sub conducerea noului prim-ministru de centru-dreapta Peter Magyar, a înaintat legislativului un amplu proiect de reformă. Inițiativa are ca scop principal obținerea celor aproximativ 16,4 miliarde de euro, sumă blocată anterior de Comisia Europeană ca reacție la acțiunile fostului premier naționalist Viktor Orban, acuzat în repetate rânduri de nerespectarea normelor democratice, anunță EFE.

Peter Magyar a subliniat importanţa istorică a acestor reforme, care includ, printre altele, instituirea unui control sporit asupra averilor politicienilor şi acordarea unor puteri sporite Autorităţii de Integritate, care examinează declaraţiile lor de avere.

Printre modificările legislative propuse se numără o prevedere extrem de aspră pentru clasa politică. Astfel, parlamentarii, membrii guvernului și alți funcționari cu funcții înalte riscă pedepse de până la doi ani de detenție dacă omit să își declare în totalitate bunurile și proprietățile imobiliare. În același timp, legislația anticorupție suferă modificări majore pentru a asigura o transparență sporită în cadrul instituțiilor publice și în derularea anumitor operațiuni bancare.

O altă componentă importantă a pachetului legislativ vizează desființarea sau reorganizarea profundă a zeci de fundații private. Aceste entități fuseseră înființate de Viktor Orban și alimentate din bani publici cu scopul de a controla universitățile și alte instituții de utilitate publică.

Noua administrație își propune să elimine sistematic actele normative adoptate de Orban pe parcursul celor 16 ani de guvernare, acte care au atras sancțiunile Bruxelles-ului. Fostul lider ungar generase tensiuni majore cu liderii europeni din cauza refuzului de a sprijini Ucraina în conflictul cu Rusia, dar și din cauza politicilor sale îndreptate împotriva comunității LGBT, a imigranților și a organizațiilor neguvernamentale. Aceste poziții au determinat Comisia Europeană să activeze mecanismul de condiționare a fondurilor europene de respectarea statului de drept.

Noul prim-ministru de la Budapesta respinge public explicațiile oferite în trecut de fosta administrație cu privire la suspendarea banilor europeni.

„Am auzit ani la rând din partea guvernului anterior că UE reţine fondurile europene din motive politice, că este vorba despre imigraţia ilegală sau despre Ucraina, în timp ce toate documentele disponibile public arată clar ceea ce UE aşteaptă de la Ungaria: măsuri anti-corupţie severe, politici transparente, garanţii puternice şi autonomie pentru universităţi”, a susţinut noul premier ungar. Al cărui guvern are termen până la 31 august pentru a conforma condiţiilor Bruxelles-ului pentru deblocarea fondurilor europene în valoare de circa 16,4 miliarde de euro.

Semnalele venite de la nivelul conducerii Uniunii Europene sunt însă optimiste. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat recent deschiderea căii spre eliberarea acestor sume uriașe, în urma discuțiilor purtate cu noua echipă guvernamentală din Ungaria, căreia i s-a impus totuși implementarea rapidă a reformelor asumate.

„O muncă rapidă trebuie făcută pentru restaurare, realinere şi reforme. Restabilirea statului de drept. Realinierea la valorile noastre europene comune. Şi reforme, pentru a debloca oportunităţile oferite de investiţiile europene”, a indicat Von der Leyen.