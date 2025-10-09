PSD reacționează dur la propunerea Comisiei Europene privind alegerea genului de către copii

O propunere recentă a Comisiei Europene, care ar permite copiilor să își aleagă genul indiferent de vârstă, a generat reacții puternice în rândul politicienilor români, deși documentul are caracter de recomandare. „Este jenant să construim o realitate paralelă cu realitatea biologică”, a transmis eurodeputatul PSD Dragoș Benea, criticând dur Bruxelles-ul pentru „teme rupte de realitate” într-un moment în care Uniunea Europeană se confruntă cu probleme economice și sociale majore.

O nouă strategie europeană a stârnit controverse în întreaga Uniune, după ce Comisia Europeană a prezentat un document care permite, teoretic, ca minorii să își aleagă genul indiferent de vârstă.

Deși măsura nu este obligatorie, ci are doar rol de recomandare pentru guvernele statelor membre, reacțiile politice nu au întârziat să apară — inclusiv din partea europarlamentarilor PSD.

Printre cei care au criticat deschis strategia se numără Dragoș Benea, eurodeputat social-democrat, care a transmis un mesaj tranșant pe rețelele de socializare, acuzând Bruxelles-ul că promovează teme „rupt de realitate” în loc să se concentreze pe problemele majore ale Europei.

„Este jenant să construim o realitate paralelă cu realitatea biologică și să facem din asta o misiune a Uniunii Europene! Oricât de bogată ar fi imaginația noastră, oricâtă disponibilitate am manifesta față de concepte, filozofii sau curente de gândire, mărturisesc că nici eu, nici colegii social-democrați români din Parlamentul European nu ne împăcăm cu ideea ca, în numele „egalității LGBTQ+”, un copil să-și poată alege genul indiferent de vârstă”, a scris Dragoș Benea.

Europarlamentarul consideră că, deși libertatea de gândire și toleranța sunt valori fundamentale, biologia și realitatea obiectivă nu pot fi ignorate.

„Putem da curs propriilor imaginații sau fantasme, putem construi o realitate paralelă cu existența noastră de zi cu zi, în care astfel de inițiative poate că ar avea un sens teoretic, dar datul nostru biologic, condiția umană în care viețuim, trăim şi murim, arată tocmai contrariul”, a continuat el.

Benea afirmă că astfel de inițiative nu ar trebui să devină o prioritate politică a Uniunii Europene, mai ales în contextul în care blocul comunitar se confruntă cu provocări economice și sociale majore.

„Așa cum politica nu se termină la Stânga sau Dreapta, probabil că putem imagina o dezbatere dincolo de Masculin şi Feminin, dar nu putem face din asta o misiune — cu atât mai puțin o misiune a Comisiei sau Uniunii Europene. Chiar dacă toleranța și incluziunea sunt și rămân pentru noi toți valori cardinale, de căpătâi pentru întreaga construcție europeană”, a transmis eurodeputatul PSD.

El a atras atenția că atenția instituțiilor europene ar trebui să fie concentrată pe problemele reale ale cetățenilor europeni, nu pe „dileme identitare” fără impact concret. „Dacă privim cu luciditate în jurul nostru, vom observa că altele sunt problemele presante ale Uniunii — economia, demografia, energia, tinerii NEETS, competitivitatea, apărarea și ordinea publică. Acestea sunt provocările reale, nicidecum dilemele de gen”, a adăugat Benea.

În încheiere, europarlamentarul PSD a pus sub semnul întrebării capacitatea juridică și maturitatea psihologică a minorilor de a lua decizii privind propria identitate.

„Nu-mi pot imagina care e capacitatea juridică a unui copil sau conştiința sa de sine, în măsură să-i permită să facă judecăți cu privire la propria identitate de gen”, a concluzionat Dragoș Benea, subliniind că România și alte state membre ar trebui să trateze acest subiect cu responsabilitate, echilibru și respect față de valorile biologice și morale fundamentale.