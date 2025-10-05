Vedete LGBTQ+ care au ales curajul în fața prejudecăților

De-a lungul decadelor, multe vedete au ales să își exprime autenticitatea și să își dezvăluie orientarea sexuală, uneori după ani de tăcere sau de relații publice care nu reflectau adevărata lor identitate. Aceste revelații au avut un impact semnificativ asupra percepției publicului și au contribuit la normalizarea diversității sexuale în societate.

Una dintre cele mai notabile schimbări de orientare sexuală din istoria televiziunii a fost făcută deEllen DeGeneres. În 1997, în timpul unui episod al serialului său de televiziune, „Ellen”, personajul principal, interpretat de DeGeneres, a declarat că este gay.

Această mișcare a fost revoluționară pentru acea perioadă și a avut un impact profund asupra industriei de divertisment. În viața reală, DeGeneres a confirmat public că este lesbiană, iar acest gest a fost considerat un act de curaj, având în vedere că în acea perioadă subiectul orientării sexuale era încă un tabu în mass-media.

Portia de Rossi, soția lui Ellen DeGeneres, a fost și ea o personalitate publică care a ales să își împărtășească orientarea sexuală. În 2005, în cadrul unei interviuri, de Rossi a declarat că este lesbiană, după ce anterior a evitat să discute despre viața sa personală. Această revelație a fost un moment important, având în vedere cariera sa în televiziune și film.

Jodie Foster, o actriță de renume, a fost cunoscută pentru discreția sa în ceea ce privește viața personală. Cu toate acestea, în 2013, în cadrul unui discurs la Globurile de Aur, Foster a confirmat public că este lesbiană. Această declarație a fost un moment semnificativ, având în vedere că Foster a fost o figură publică majoră și că a ales să își împărtășească orientarea sexuală într-un moment în care subiectul era încă sensibil.

Raven-Symoné, cunoscută pentru rolul său din serialul Disney „That's So Raven”, a ales să își exprime orientarea sexuală în 2013. Deși nu a folosit etichete specifice, ea a declarat că este „fericită cu cine este” și că nu se simte obligată să explice mai mult.

Această abordare a fost apreciată de mulți ca fiind un mod de a normaliza diversitatea sexuală fără a pune presiune asupra indivizilor de a se încadra într-o anumită etichetă.

Actrița Kristen Stewart, cunoscută pentru rolul său din seria „Twilight”, a fost subiectul multor speculații legate de viața sa amoroasă. În 2017, Stewart a confirmat public că este bisexuală, declarând că nu se simte obligată să își ascundă orientarea sexuală.

Această revelație a fost un pas important în cariera sa, având în vedere că Stewart a fost o figură publică majoră și că a ales să își împărtășească orientarea sexuală într-un moment în care subiectul era încă sensibil.

Actrițele Sarah Paulson și Holland Taylor au fost deschise despre relația lor, care a început în 2015. Paulson, cunoscută pentru rolurile sale din „American Horror Story” și „The People v. O.J. Simpson”, a declarat că este atrasă de femei, în timp ce Taylor, o actriță cu o carieră de decenii, a confirmat că este lesbiană. Această relație a fost un exemplu de deschidere și acceptare în industria de divertisment.

Billy Porter, câștigător al premiului Tony și cunoscut pentru rolul său din serialul „Pose”, a fost deschis despre orientarea sa sexuală de la începutul carierei sale. În 2019, el a devenit primul bărbat gay care a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un musical la premiile Tony. Porter a fost un susținător activ al drepturilor LGBTQ+ și a folosit platforma sa pentru a promova acceptarea și diversitatea.

Alte vedete susținătoare LGBTQ

Shannon Purser, cunoscută pentru rolul său din „Stranger Things”, a făcut public faptul că este bisexuală în 2017. Ea a declarat că a ales să își împărtășească orientarea sexuală pentru a ajuta tinerii care se confruntă cu aceleași dileme. Purser a fost un exemplu de curaj și autenticitate, inspirându-i pe alții să își accepte propria identitate.

Tom Daley, cunoscut pentru realizările sale în sărituri cu schiurile, a confirmat în 2013 că este gay. El a declarat că a avut o relație cu un bărbat și că este fericit cu cine este. Daley a folosit platforma sa pentru a promova acceptarea și a fost un susținător activ al drepturilor LGBTQ+.