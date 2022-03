Kristen Stewart, nominalizată la Oscar pentru cea mai bună actriță. Cum trăiește la Hollywood ca femeie bisexuală

Discutând despre modul în care și-a expus viața privată, Kristen spune: „Cred că cel mai greu a fost să găsești cuvintele potrivite pentru asta, pentru că experiența fiecăruia este diferită. Ca actor, vrei doar să te dezvălui. Așadar, este cu adevărat contra-intuitiv să spui: „Stai, dar nu aici”. În viața mea privată? Ce este asta? Sunt actor. Nu îmi doresc cu adevărat o viață privată. Nu vreau ca detaliile vieții mele să fie consumate și comercializate în mod dezgustător. Dar, în același timp, nu vreau să ascund nimic.”

Viața de bisexual

Kristen recunoaște că unii fani au fost confuzi de bisexualitatea ei, dar nu a fost îngrijorată de asta. „A fost confuz pentru alți oameni”, a spus ea. „Am fost bine. Am fost, într-un fel, pentru o lungă perioadă de timp și nu am fost diferită odată ce am început să mă întâlnesc cu alți oameni.”

Kristen a parcurs un drum lung de când a jucat-o pe adolescenta Bella Swan în filmele de mare succes Twilight. În timp ce filmul a catapultat-o ​​la faimă alături de iubitul și co-starul de atunci Robert Pattinson, abia acum primește recunoașterea cuvenită pentru capacitatea ei, după ce și-a făcut o carieră în filme indie apreciate de critici.

În prezent, ea va fi la cea de-a 92-a ediție a Premiilor Academiei în calitate de nominalizată pentru cea mai bună actriță, datorită rolului ei de Prințesă de Wales din filmul Spencer. Filmul relatează perioada din viața Dianei când căsătoria ei cu Prințul Charles se prăbușise. Portretul neobișnuit al lui Kristen a dus la curățarea ei în timpul sezonului premiilor – dar timida de 31 de ani spune că nominalizarea la Oscar a fost o surpriză, potrivit Mirror.co.uk.

Vorbind la Festivalul de Film din Santa Barbara, Kristen spune: „Am fost șocată. Am fost uimită! Nu m-am văzut niciodată în acest tărâm. Nu spun întotdeauna lucrurile potrivite, dar îmi place acest film. Iubesc oamenii care au făcut acest film.” În timp ce Kristen a surprins perfect drama Dianei, în culise a fost o poveste diferită. „Este o perioadă grea, tristă și tumultoasă – dar am fost bucuroasă pentru că Diana m-a făcut să mă simt așa”, spune ea. „Cred că i-a făcut pe toți să se simtă așa.”

Rolul important pentru Kristen

La Oscar, Kristen se va înfrunta cu Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz și Nicole Kidman. Kristen nu regretă rolul ei ca Bella din Twilight, dar recunoaște că reacția fanilor față de personajul ei și față de vampirul lui Pattinson, Edward Cullen, a devenit puțin „nebun”. „Când eu și Rob am mers la Comic-Con… sunetul… și furia de la public”, își amintește ea. „A fost rău! A fost nebunesc.” Dar s-a simțit vreodată puțin speriată de adorarea fanilor?

„Nu”, spune ea. „Ei bine, cred că, din punct de vedere fizic, uneori. Poate că anumite energii m-au făcut puțin mai incapabilă să termin o propoziție, dar nu mi-a fost niciodată frică. A fost doar multă energie de luat în corpul tău într-un singur moment. Dar nu, Nu am spus niciodată: „Nu știu dacă ar trebui să fac asta”. Îmi place să fac filme și îmi place când mulți oameni le văd.”