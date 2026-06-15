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Meghan Markle, criticată pentru expunerea copiilor în mediul online. Surse apropiate invocă diferențe de viziune cu Harry

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Meghan Markle, criticată pentru expunerea copiilor în mediul online. Surse apropiate invocă diferențe de viziune cu HarryMeghan Markle și Prințul Harry / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Meghan Markle este criticată după apariția unor informații potrivit cărora ar dori să își includă mai des copiii în conținutul public distribuit online, o abordare care, potrivit unor surse citate de presa britanică, nu ar fi pe deplin în acord cu preferințele prințului Harry, portrivit publicației The News.

Discuția a reapărut în contextul în care familia locuiește în Montecito, California, iar aparițiile ocazionale ale copiilor, Archie și Lilibet, pe rețelele sociale ale lui Meghan generează un interes ridicat din partea publicului și a presei.

Subiectul este considerat relevant deoarece atinge una dintre temele sensibile care au însoțit retragerea cuplului din rolurile regale active: protejarea vieții private a copiilor.

Surse apropiate susțin că Harry preferă discreția

Potrivit publicației Heat Magazine, o sursă apropiată familiei susține că prințul Harry a considerat întotdeauna că unul dintre avantajele renunțării la statutul de membri activi ai familiei regale este posibilitatea de a-și crește copiii departe de atenția publică.

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„Pentru el, unul dintre beneficiile faptului că nu mai sunt membri activi ai familiei regale este că nu trebuie să își expună copiii în mod constant și nici să distribuie fotografii către necunoscuți”, a declarat sursa citată.

Aceeași sursă afirmă însă că Meghan Markle ar avea o perspectivă diferită asupra modului în care familia își gestionează imaginea publică.

Argumentul invocat de Meghan Markle

Conform informațiilor publicate de Heat, Meghan consideră că familia se află oricum în atenția publicului, iar o prezență controlată în mediul online le permite să influențeze modul în care sunt percepuți.

Sursa susține că fotografiile în care apar copiii generează de regulă reacții pozitive și un interes semnificativ din partea publicului. În opinia acesteia, astfel de apariții contribuie la îmbunătățirea imaginii cuplului într-un context în care atât Meghan, cât și Harry continuă să fie subiectul unor dezbateri intense în presa internațională.

Meghan Markle si copiii

Meghan Markle si copiii / sursa foto: captură video

„De fiecare dată când copiii apar într-o fotografie publicată pe rețelele sociale, apar numeroase articole, iar reacțiile sunt în general foarte pozitive”, a afirmat sursa.

Viața de familie, element central al imaginii publice

Potrivit aceleiași relatări, Meghan Markle este mândră de viața pe care o are alături de Harry și de cei doi copii și consideră că împărtășirea unor momente de familie poate reprezenta o modalitate eficientă de a contracara comentariile negative.

Până în prezent, nici Meghan Markle, nici prințul Harry nu au comentat public informațiile apărute în presa britanică privind eventuale diferențe de opinie referitoare la expunerea copiilor în spațiul public.

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