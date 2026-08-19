Platformă de dialog la Ministerul Economiei

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a anunțat miercuri într-o postare pe Facebook deschiderea procesului de selecție pentru o nouă structură de consultare: „Platforma de dialog strategic pentru o economie competitivă și rezilientă”.

Inițiativa urmărește să aducă la aceeași masă reprezentanți ai mediului privat, ai asociațiilor profesionale, ai companiilor, ai universităților și ai societății civile, pentru ca politicile ministerului să țină cont de propunerile celor direct afectați.

„Am deschis procesul de selecție pentru Platforma de dialog strategic pentru o economie competitivă și rezilientă. Ce înseamnă asta, mai simplu spus? Că deciziile și politicile publice ale Ministerului se vor baza și pe soluțiile și recomandările venite de la cei pe care îi afectează, nu din spatele unui birou”, a scris Darău pe Facebook.

Platforma va funcționa prin șapte Grupuri de Dialog Sectorial. Acestea vor acoperi domenii precum politicile economice și capitalul uman, industria de apărare și tranziția multi-use, industriile, antreprenoriatul și IMM-urile, diplomația economică, ecosistemele digitale de inovare și start-up-urile, precum și simplificarea reglementării și debirocratizarea.

Ministrul a subliniat că nu se limitează doar la elaborarea de politici noi. „Pe lângă politici publice noi, îmi doresc și să identificăm blocaje și bariere în calea antreprenoriatului și capitalului, după care să le îndepărtăm și să ușurăm viața și activitatea celor care riscă și creează valoare în România”, a mai transmis Irineu Darău.

Selecția participanților se va face pe baza unor criterii de transparență, competitivitate și meritocrație, se mai promite în postarea ministrului Economiei. Organizațiile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot depune candidaturi pentru cel mult trei grupuri de lucru. Termenul-limită pentru înscrieri este 18 septembrie.

Prin acest mecanism, Ministerul Economiei își propune să transforme dialogul cu mediul economic într-un proces permanent și structurat, nu doar în consultări ocazionale.