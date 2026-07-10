Ministerul Economiei a adoptat noi norme privind clasificarea structurilor turistice, care aduc modificări pentru hoteluri, pensiuni, moteluri și alte forme de cazare. Noile reguli prevăd criterii suplimentare pentru acordarea clasificării, condiții noi privind dotările și accesibilitatea, precum și schimbări în procedurile administrative.

Una dintre cele mai importante modificări îi vizează pe proprietarii pensiunilor nou-înființate care solicită clasificarea la 4 sau 5 margarete. Potrivit noilor norme, aceste unități vor trebui să fie dotate cu aer condiționat indiferent de zona în care funcționează. Până acum, această obligație era aplicată doar pensiunilor amplasate pe litoral și în Delta Dunării.

În același timp, încadrarea într-o categorie va ține cont și de criterii care urmăresc promovarea specificului local. Ministerul ia în considerare existența unui punct gastronomic local, organizarea de ateliere meșteșugărești sau desfășurarea unor activități dedicate promovării tradițiilor și obiceiurilor locale.

Hotelurile vor continua să fie clasificate în funcție de numărul de stele, însă noile norme introduc și criterii suplimentare.

Printre acestea se numără existența locurilor de parcare pentru autocare, a stațiilor de încărcare pentru autovehicule electrice, accesul la o plajă certificată Blue Flag, care respectă standarde privind calitatea apei și siguranța, precum și existența unei baze de tratament.

Totodată, hotelurile și motelurile noi, aflate în procedura de avizare a documentațiilor tehnice, vor avea obligația de a amenaja camere adaptate persoanelor cu dizabilități.

Aceeași obligație se aplică și unităților noi de alimentație publică, care vor trebui să asigure accesibilizarea spațiilor.

Actul normativ introduce pentru prima dată criteriile și documentele necesare pentru clasificarea unui resort turistic.

Ministerul Economiei definește resortul turistic drept „un ansamblu administrat unitar de structuri de cazare, alimentație publică și agrement, amplasat pe o suprafață minimă de 10.000 mp”.

Tot prin noile norme este introdusă categoria de 4 stele pentru bungalow-uri și sunt stabilite reguli de clasificare pentru forme de cazare atipice, precum casele tradiționale, căsuțele pe roți sau butoaiele.

Noile reguli modifică și termenele din procesul de clasificare. Solicitanții vor avea la dispoziție trei luni, în loc de șase, pentru completarea documentației depuse, măsură care urmărește accelerarea soluționării cererilor.

În schimb, operatorii economici vor beneficia de un termen mai mare pentru remedierea deficiențelor minore constatate în timpul verificărilor la fața locului. Acesta crește de la șapte la 15 zile lucrătoare.

O altă schimbare elimină obligația depunerii certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Informațiile privind activitățile autorizate și codurile CAEN vor fi verificate direct de personalul MEDAT prin intermediul platformei ONRC.

Operatorii economici vor avea în continuare obligația de a declara punctul de lucru și codul CAEN corespunzător activității pentru care solicită clasificarea.

În cazul radierii certificatului de clasificare, operatorii economici vor trebui să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu există rezervări achitate pentru servicii turistice care nu au fost prestate sau, dacă acestea există, că au fost preluate de un alt operator economic, cu acordul turistului și cu păstrarea condițiilor contractuale și a unui nivel similar al serviciilor oferite.

În situația radierii licenței unei agenții de turism, operatorul economic va declara pe propria răspundere că nu are în derulare pachete de servicii de călătorie.

Totodată, noile norme prevăd că brevetele pentru funcțiile de director de agenție de turism, director de hotel și director de restaurant vor putea fi obținute și de absolvenții unei instituții de învățământ superior acreditate, cu diplomă de licență, care au cel puțin cinci ani de experiență într-o funcție de conducere într-o agenție de turism licențiată, într-o structură de primire turistică clasificată sau într-o structură de alimentație publică clasificată și care îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de lege, inclusiv deținerea unui atestat de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională.