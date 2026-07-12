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Un nou tip de înșelătorie cu oferte de vacanță. Avertismentul DNSC

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Un nou tip de înșelătorie cu oferte de vacanță. Avertismentul DNSCFraudă rezervare vacanță. Sursă foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Un nou tip de înșelătorie cu oferte de vacanță. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a anunțat duminică un avertisment destinat românilor care își rezervă vacanțele online. Instituția atrage atenția că ofertele care par prea avantajoase pot ascunde tentative de fraudă și recomandă verificarea atentă a platformelor și a modalităților de plată înainte de efectuarea unei rezervări.

DNSC avertizează asupra înșelătoriilor cu oferte de vacanță

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a anunțat, printr-un mesaj publicat duminică pe Facebook, că infractorii cibernetici folosesc diverse metode pentru a păcăli turiștii care caută cazare sau pachete turistice în mediul online.

„Înainte de a rezerva vacanţa, verifică atent oferta. Atacatorii folosesc anunţuri atractive, imagini preluate de pe alte platforme şi solicitări urgente de plată pentru a înşela turiştii”, avertizează, duminică, DNSC, într-un mesaj pe Facebook.

Cazari false

Cazari false. Sursă foto: Facebook

Cum poate fi recunoscută o ofertă frauduloasă

Specialiștii au prezentat și principalele semne care pot indica faptul că o ofertă de vacanță este frauduloasă.

Printre acestea se numără situațiile în care site-ul nu aparține unei platforme cunoscute sau unui operator autorizat, prețul este mult sub nivelul pieței ori include beneficii nerealiste, iar utilizatorii sunt presați să facă rapid rezervarea pe motiv că oferta este disponibilă pentru o perioadă limitată.

Totodată, DNSC atrage atenția asupra cazurilor în care plata este solicitată exclusiv prin transfer bancar sau prin metode prin care banii sunt dificil de recuperat, precum și asupra situațiilor în care turiștii sunt îndemnați să achite suma cât mai repede.

Recomandările transmise de specialiști

Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă alegerea exclusivă a operatorilor profesioniști și a platformelor de încredere pentru rezervarea concediilor.

De asemenea, instituția îi sfătuiește pe turiști să efectueze plata doar după confirmarea rezervării și verificarea datelor de contact ale comerciantului, precum și să consulte recenziile și istoricul acestuia înainte de a lua o decizie.

„Vacanţele memorabile încep cu alegeri informate. Verifică atent înainte de a rezerva şi bucură-te de concediu în siguranţă”, au transmis specialiștii.

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