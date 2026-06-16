Cupa Mondială de Fotbal din 2026, găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic, nu atrage doar atenția fanilor sportului, ci și pe cea a infractorilor cibernetici. Specialiștii în securitate cibernetică și reprezentanții FBI avertizează că turneul ar putea deveni o țintă majoră pentru atacuri și fraude online. Potrivit estimărilor, competiția va atrage peste 6,5 milioane de spectatori în tribune și miliarde de telespectatori din întreaga lume. Formatul extins, cu 48 de echipe participante și peste 100 de meciuri disputate în mai multe orașe din trei țări, creează un context favorabil pentru activitățile infractorilor cibernetici, arată computerhoy.20minutos.es.

Specialiștii atrag atenția că marile competiții sportive au devenit de-a lungul timpului ținte frecvente pentru atacurile cibernetice. La Jocurile Olimpice de Iarnă de la PyeongChang, din 2018, malware-ul „Olympic Destroyer” a afectat rețelele Wi-Fi, sistemele de vânzare a biletelor și infrastructura de transmisie.

Situații similare au fost raportate și la Cupa Mondială din Qatar 2022, unde au fost vizate companii de telecomunicații implicate în difuzarea meciurilor.

Nici competițiile recente nu au fost ocolite. În timpul Campionatului European de Fotbal din 2024, televiziunea publică din Polonia a fost afectată de un atac de tip DDoS, iar la Jocurile Olimpice de la Paris au fost identificate campanii de dezinformare bazate pe materiale video falsificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Autoritățile și companiile de securitate cibernetică au observat deja o creștere a numărului de domenii web care folosesc denumiri asociate FIFA și Cupei Mondiale. O parte dintre acestea sunt considerate suspecte sau chiar rău intenționate.

Una dintre cele mai frecvente metode utilizate este „typosquatting-ul”, prin care sunt create site-uri care imită paginile oficiale, folosind adrese aproape identice cu cele autentice. Diferențele sunt adesea greu de observat, ceea ce îi poate determina pe utilizatori să ofere date personale sau informații bancare fără să își dea seama.

În unele cazuri, escrocii merg și mai departe, realizând prezentări video sau apeluri online în care afișează platforme false de vânzare a biletelor. Scopul este de a câștiga încrederea victimelor și de a le convinge să efectueze plăți pentru bilete care nu există.

Specialiștii avertizează că această perioadă ar putea fi marcată și de campanii masive de phishing și smishing. Utilizatorii pot primi e-mailuri sau mesaje text care promit bilete, oferte exclusive, concursuri sau acces la transmisiuni speciale.

Experții le recomandă suporterilor să verifice cu atenție sursa mesajelor primite și să evite accesarea linkurilor provenite din surse necunoscute. Atașamentele suspecte pot conține programe malware capabile să compromită dispozitivele și să fure date personale sau financiare.

Autoritățile canadiene au atras atenția inclusiv asupra utilizării unor dispozitive speciale, cunoscute sub denumirea de „SMS blasters”, care permit transmiterea în masă a mesajelor frauduloase către persoanele aflate în apropierea stadioanelor și a zonelor cu trafic intens.