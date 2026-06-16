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Iran, un egal cât o victorie: 2-2 cu Noua Zeelandă. Spectacol total pe Los Angeles Stadium.

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Iran, un egal cât o victorie: 2-2 cu Noua Zeelandă. Spectacol total pe Los Angeles Stadium.La 36 de ani și 86 de zile, Ramin Rezaeian a devenit cel mai în vârstă marcator la Cupa Mondială din partea unei reprezentante AFC. sursa: fifa.com
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Din cuprinsul articolului

Într-o confruntare electrizantă plină de răsturnări de scor, debutul istoric de la Cupa Mondială disputat pe Los Angeles Stadium între Iran și Noua Zeelandă s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Meciul a fost marcat de recorduri doborâte, faze dramatice și o bătălie tactică intensă în care ambele formații au trecut pe rând de la agonie la extaz.

Elijah Just scrie istorie, dar Iran egalează rapid

Noua Zeelandă a început partida cu dorința clară de a obține prima sa victorie din istorie la o Cupă Mondială. Deși Iranul părea să controleze startul jocului prin posesie și atacuri pe axul central, neozeelandezii au dat lovitura în minutul 7. Contra cursului jocului, Elijah Just a reluat superb un voleu trimis în plasă din pasa atacantului Chris Wood, deschizând scorul (0-1).

Elijah Just, cel mai bun jucător al Noii Zeelande, înscrie

Elijah Just, cel mai bun jucător al Noii Zeelande, înscrie. sursa: fifa.com

Iranul a reacționat furios, iar marea lor vedetă, Mehdi Taremi, a zguduit stâlpul porții în minutul 23 cu o execuție violentă din interiorul careului. Presiunea „Team Melli” a dat roade în minutul 32. După o fază prelungită de atac pornită de Shahriyar Moghanloo, mingea a ajuns la Ramin Rezaeian, care a restabilit egalitatea cu o execuție rafinată cu exteriorul (1-1).

Record istoric

La vârsta de 36 de ani și 86 de zile, Ramin Rezaeian a devenit oficial cel mai în vârstă marcator din istoria confederației asiatice (AFC) la o Cupă Mondială, depășindu-și compatriotul Yahya Golmohammadi (35 de ani și 84 de zile, stabilit în 2006).

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Chiar înainte de pauză, Iranul a crezut că a preluat conducerea prin lovitura de cap a lui Ali Nemati, însă reușita a fost anulată corect pentru o poziție de offside. Astfel, Noua Zeelandă bifa al patrulea meci consecutiv la o Cupă Mondială în care intra la egalitate la cabine.

La 36 de ani și 86 de zile, Ramin Rezaeian a devenit cel mai în vârstă marcator la Cupa Mondială din partea unei reprezentante AFC

La 36 de ani și 86 de zile, Ramin Rezaeian a devenit cel mai în vârstă marcator la Cupa Mondială din partea unei reprezentante AFC. sursa: fifa.com

„Dubla” lui Just și replica de lider a Iranului

Partea secundă a început sub semnul echilibrului, însă minutul 54 a readus explozia în tabăra neozeelandeză. Același binom ofensiv a funcționat impecabil: Chris Wood a oferit o nouă pasă decisivă, iar Elijah Just a finalizat cu stil o acțiune colectivă superbă a celor numiți „All Whites” (1-2).

Cu această reușită, Just a urcat temporar pe primul loc în clasamentul pentru Gheata de Aur a turneului și a devenit primul neozeelandez din istorie care înscrie două goluri într-un singur meci de Cupă Mondială.

Bucuria „All Whites” nu a durat însă mult. Selecționerul Iranului a mutat inspirat pe parcursul reprizei, introducându-i pe Mehdi Ghayedi și Ehsan Hajisafi. În minutul 64, Ramin Rezaeian s-a transformat din marcator în servant, centrând ideal pentru Mohammad Mohebbi, care a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap devastatoare (2-2). Golul a fost celebrat emoționant de Mohebbi alături de prietenul său din copilărie, Ghayedi, pe cea mai mare scenă a fotbalului mondial.

Final tensionat sub spectrul prudenței

După pauza de hidratare din minutul 68, ambii antrenori au încercat să dea prospețime liniilor. Noua Zeelandă i-a trimis în teren pe Ben Old, Ryan Thomas și Callan Elliot, în timp ce Iranul l-a odihnit pe Taremi, înlocuindu-l cu Hosseinzadeh.

Ultimele 10 minute au fost extrem de fragmentate din cauza faulturilor tactice comise la mijlocul terenului de ambele echipe. Deși s-au mai consemnat tentative de poartă din partea lui Hajisafi și Ghayedi, niciuna dintre formații nu a mai riscat decisiv pentru a obține cele trei puncte.

La fluierul final, tabela a rămas neschimbată: 2-2. Un rezultat echitabil care menține vii speranțele ambelor selecționate, conchide FIFA.

Deși Noua Zeelandă a ratat șansa de a menține statistica conform căreia câștigă mereu când Just înscrie, evoluția solidă coordonată de cele două pase de gol ale lui Chris Wood oferă mari speranțe pentru meciurile următoare. De cealaltă parte, Iranul își continuă lupta pentru a depăși, în premieră, faza grupelor la un turneu final.

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