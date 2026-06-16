Sute de iraniano-americani au protestat luni în fața stadionului din Inglewood, California, înaintea primului meci al Iranului de la Cupa Mondială 2026, în timp ce mii de suporteri au intrat în arenă pentru a urmări partida dintre Iran și Noua Zeelandă, încheiată la egalitate, scor 2-2 potrivit Associated Press.

Evenimentul sportiv s-a desfășurat pe fondul unor tensiuni politice puternice generate de războiul dintre Iran și forțele Statelor Unite și Israelului, conflict care a influențat inclusiv participarea reprezentativei iraniene la turneul final.

Meciul disputat în zona metropolitană Los Angeles, care găzduiește cea mai mare comunitate iraniană din afara Iranului, a evidențiat diviziunile profunde existente în diaspora.

Cu câteva ore înainte de startul partidei, sute de protestatari s-au adunat în apropierea stadionului pentru a cere schimbări politice la Teheran și pentru a-și exprima opoziția față de actualul regim iranian.

Manifestanții au fluturat steaguri cu simbolul leului și soarelui, utilizat înaintea Revoluției Islamice din 1979, și au susținut că echipa națională reprezintă actuala conducere a Iranului.

La un moment dat, protestatarii au smuls un steag oficial al Iranului de la un suporter, l-au călcat în picioare și l-au rupt. Forțele de securitate ale stadionului și adjuncți ai șerifului au intervenit pentru a calma mai multe dispute verbale dintre cele două tabere.

Mulți dintre suporterii prezenți la meci au declarat că participă pentru a susține fotbalul și nu actualul regim politic din Iran.

„Sunt aici doar pentru sport, nu este vorba despre regim”, a declarat Kia Keanh, venit la meci împreună cu familia. „Sunt aici pentru un meci de Cupă Mondială și pentru a mă bucura de experiență alături de cei apropiați.”

În stadion, reacțiile au fost împărțite și în timpul intonării imnului național al Iranului. O parte a spectatorilor a aplaudat, în timp ce alții au huiduit.

Pentru mulți membri ai diasporei iraniene, reprezentativa națională este percepută ca fiind prea apropiată de autoritățile de la Teheran.

Rameileh Jaffrey, în vârstă de 46 de ani, stabilită în Los Angeles după ce a părăsit Iranul în urmă cu aproximativ 12 ani, a declarat că nu se mai regăsește în actuala echipă.

„Nu sunt echipa mea. Sunt echipa guvernului”, a afirmat aceasta.

De cealaltă parte, alți membri ai comunității iraniano-americane consideră că fotbaliștii reprezintă poporul iranian și nu conducerea politică.

Kourosh Safavi, care a călătorit din Dallas împreună cu fiul său de 11 ani pentru a vedea meciul, a explicat că susține țara de origine a familiei sale.

🇮🇷 Crowds of protesters have gathered outside tonight’s FIFa World Cup match between Iran and New Zealand in Inglewood, CA. Many demonstrators are calling attention to Iran’s government and protesting FIFA’s ban on the pre-1979 Lion and Sun flag. pic.twitter.com/5nuUma0dK9 — WarPolitics (@TheWarPolitics0) June 16, 2026

„Ei joacă pentru oameni și sper din tot sufletul să aibă succes, pentru a aduce puțină bucurie oamenilor din Iran”, a spus acesta.

Înaintea debutului la Cupa Mondială, căpitanul Iranului, Mehdi Taremi, a încercat să transmită un mesaj de unitate către comunitățile iraniene din întreaga lume.

„Jucăm pentru fiecare iranian, fie că trăiește în diaspora sau în Iran. Oamenii au opinii diferite, însă noi suntem aici pentru a uni oamenii și vom încerca să aducem bucurie tuturor iranienilor, oriunde ar locui”, a declarat Taremi în cadrul unei conferințe de presă.

Prezența Iranului la turneul final a fost complicată de conflictul militar izbucnit pe 28 februarie între Iran și forțele Statelor Unite și Israelului.

Potrivit informațiilor oficiale, echipa și-a mutat baza de pregătire din Tucson, Arizona, în Mexic după declanșarea războiului. De asemenea, unii oficiali ai federației iraniene nu au primit vize pentru a intra în Statele Unite.

În ajunul partidei, președintele american Donald Trump a anunțat că Washingtonul și Teheranul au ajuns la un acord privind încetarea conflictului și redeschiderea Strâmtorii Hormuz, o rută esențială pentru transporturile globale de petrol și gaze naturale.

Un alt punct de tensiune a fost legat de interzicerea steagului pre-revoluționar al Iranului la meciurile Cupei Mondiale.

Institutul Iranian American pentru Vocile Libertății a intentat un proces pentru a încerca anularea interdicției impuse de FIFA. Cu toate acestea, instanța a menținut decizia forului mondial.

În pofida verdictului, mai mulți suporteri au afișat steaguri cu simbolul leului și soarelui în primele rânduri ale stadionului.

Parsa Ezati, un tânăr de 21 de ani prezent la protest, a explicat motivele pentru care a adus un steag oficial al Iranului pentru a fi călcat în picioare de manifestanți.

Demonstrators gather outside SoFi Stadium to protest the Iran National Team’s inclusion in the World Cup. They represent a group of Iranians who see the team as a symbol of a brutally repressive government and don’t think FIFA should allow Iran to participate in the tournament. pic.twitter.com/E31Rs1tKXr — Clara Harter (@_ClaraHarter) June 15, 2026

„Acest steag reprezintă ayatollahii care au ucis atât de mulți iranieni și au masacrat oameni din generația mea”, a declarat acesta.

Meciul Iran – Noua Zeelandă a evidențiat contrastul dintre cei care consideră echipa națională un simbol al poporului iranian și cei care o asociază cu actuala conducere de la Teheran.

Deși partida s-a încheiat la egalitate, dezbaterea privind relația dintre sport și politică a rămas una dintre principalele teme ale zilei în jurul debutului Iranului la Cupa Mondială 2026.