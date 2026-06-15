Campioana Europei a început cu stângul parcursul la Cupa Mondială 2026, după un surprinzător rezultat de egalitate, 0-0, împotriva reprezentativei Capului Verde, într-un meci disputat pe stadionul din Atlanta, în fața a aproximativ 67.000 de spectatori.

Considerată mare favorită înaintea confruntării din Grupa H, selecționata pregătită de Luis de la Fuente nu a găsit soluții pentru a depăși defensiva excelent organizată a debutantei africane, care a obținut unul dintre cele mai importante rezultate din istoria sa.

Încă din primele minute, ibericii au controlat posesia și au împins jocul spre poarta lui Vozinha. Oyarzabal și Ferran Torres au fost printre cei mai activi oameni din ofensiva Spaniei, însă apărarea adversă a rezistat cu succes presiunii constante.

Portarul Capului Verde a avut mai multe intervenții importante, iar în minutul 39 a fost salvat și de bara transversală, după o reluare periculoasă a lui Ferran Torres.

La pauză, tabela a rămas nemodificată, iar surpriza începea deja să prindă contur.

După revenirea de la vestiare, Spania a continuat să atace în căutarea golului victoriei. Pe măsură ce timpul se scurgea, Luis de la Fuente a decis să riște și l-a introdus pe teren pe tânărul Lamine Yamal, chiar dacă acesta nu este complet refăcut după problemele medicale recente.

Cu toate acestea, defensiva africană și-a păstrat organizarea. În minutul 76 și-a făcut apariția pe gazon și Joao Paulo, fotbalist legitimat la FCSB, devenind astfel al doilea jucător din Superliga României care evoluează la actuala ediție a Cupei Mondiale.

Intrat pentru a întări flancul defensiv al Capului Verde, Joao Paulo a avut misiunea dificilă de a-l bloca pe Yamal. Jucătorul formației bucureștene și-a îndeplinit însă excelent sarcinile, reușind să-l oprească în repetate rânduri pe talentatul atacant spaniol.

La una dintre puținele incursiuni ale africanilor în jumătatea adversă, Joao Paulo a obținut un corner din care Borges a fost foarte aproape să producă lovitura serii.

În ciuda asaltului final al Spaniei, golul nu a venit. Capul Verde a rezistat până la ultimul fluier și a obținut o remiză de prestigiu împotriva campioanei europene en-titre.

Astfel, o țară cu aproximativ 500.000 de locuitori a reușit să țină în șah una dintre favoritele competiției, într-unul dintre cele mai neașteptate rezultate ale debutului de Cupă Mondială.

În etapa următoare a Grupei H, Spania va înfrunta reprezentativa Arabiei Saudite pe 21 iunie, la Atlanta, în timp ce Capul Verde va juca împotriva Uruguayului pe 22 iunie, la Miami.

Grupa H

Spania – Capul Verde 0-0

Stadion: Atlanta Stadium, Atlanta Spectatori: 67.000

Spania: Unai Simon – Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri (87’ Nico Williams), Rodri, Fabian Ruiz (71’ Merino) – Ferran Torres (81’ Dani Olmo), Oyarzabal, Gavi (71’ Lamine Yamal). Selecționer: Luis de la Fuente.

Capul Verde: Vozinha – Moreira, Roberto Lopes, Borges, Lopes Cabral (76’ Joao Paulo) – Lenini, L. Duarte (61’ D. Duarte) – Mendes, Monteiro (79’ Arcanjo), Jovane Cabral (61’ Semedo) – Livramento (61’ Da Costa). Selecționer: Bubista.

Arbitru: Adham Makhadmeh (Iordania).

Rezultatele înregistrate până acum la Cupa Mondială 2026

Grupa A: Mexic – Africa de Sud 2-0 Coreea de Sud – Cehia 2-1

Grupa B: Canada – Bosnia 1-1 Elveția – Qatar 1-1

Grupa C: Brazilia – Maroc 1-1 Scoția – Haiti 1-0

Grupa D: SUA – Paraguay 4-1 Australia – Turcia 2-0

Grupa E: Germania – Curacao 7-1 Coasta de Fildeș – Ecuador 1-0

Grupa F: Olanda – Japonia 2-2 Suedia – Tunisia 5-1

Grupa H: Spania – Capul Verde 0-0.