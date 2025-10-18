Cele mai bune hoteluri din lume în 2025

În 2025, pentru prima dată, echipa World's 50 Best s-a orientat și spre sectorul hotelier, lansând o listă cu cele mai bune 50 de hoteluri din lume. De la gastronomie la servicii impecabile și facilități remarcabile, aceste hoteluri reușesc să creeze amintiri de neuitat și să transforme șederea într-un adevărat răsfăț, scrie Annie McNamee, jurnalistă specializată cultură și călătorii, la Time Out.

Un hotel de calitate se remarcă și prin zona unde este plasat, confort maxim și un mic dejun apetisant. Însă un hotel cu adevărat excepțional reușește să impresioneze din toate punctele de vedere: de la bucătărie și servicii, până la facilități, creând o experiență atât de memorabilă încât te face să nu vrei să pleci.

Iar echipa World's 50 Best se ocupă exact de această misiune: să identifice și să premieze ospitalitatea la cel mai înalt nivel, incluzând nu doar hoteluri, ci și restaurante și baruri remarcabile. Anul acesta, organizatorii au mers mai departe, publicând și liste extinse cu cei care nu au intrat în top 50, dar merită totuși să fie recunoscuți.

După ce la începutul lunii au fost anunțate cele mai bune 50 de baruri, acum a venit rândul hotelurilor. Este pentru prima dată când această listă extinsă este făcută publică, oferind o perspectivă mai amplă asupra celor mai bune locuri de cazare din lume.

Anul 2025 aduce o noutate în domeniul turismului de lux: lista World's Top 50 a fost extinsă pentru a include un număr mai mare de hoteluri și destinații. Un reprezentant al organizației a explicat de ce au luat această decizie, subliniind dorința de a pune în lumină și mai multe echipe care au performanțe remarcabile în industria hotelieră.

Până acum, Italia domină clasamentul european, cu nouă hoteluri înscrise în topul extins ce cuprinde 49 de proprietăți. Printre acestea, se numără Borgo Santandrea, situat pe faimoasa Coasta Amalfi.

Europa este reprezentată de 17 hoteluri, în timp ce Asia are 16, incluzând și liderul listei extinse: Aman Nai Lert din Bangkok. De asemenea, toate continentele locuite sunt prezente în top, însă Africa are o singură reprezentare, prin Mount Nelson, hotelul Belmond din Africa de Sud.

În top este și Badrutt's Palace din Saint Moritz, Elveția, care a ocupat poziția 52, devenind astfel al doilea cel mai bine cotat hotel independent din listă. Top 50 va fi dezvăluit oficial pe 30 octombrie, în cadrul unei gale prestigioase ce se va desfășura la Old Billingsgate, Londra.

Printre acestea se numără Amanbagh din Ajabgarh, din inima Indiei, și Portret Milano, ce impresionează prin stilul său sofisticat. Amangiri, situat în peisajul deșertic din Canyon Point, și Amangalla, cu farmecul său colonial din Galle, oferă experiențe autentice și luxoase. În Bodrum, Macakızı atrage prin atmosfera sa mediteraneană, în timp ce Rosewood Mayakoba din Playa del Carmen combină luxul cu natura tropicală.

Lista continuă cu hoteluri legendare precum Le Sirenuse din Positano, Johri din Jaipur sau resortul exclusivist Soneva Secret din Maldive. Tot aici se află și suita de lux Suján Jawai în India, Eden Rock din St. Barths sau Ett Hem din Stockholm, fiecare având o poveste unică și servicii impecabile.

Orașele cosmopolite sunt reprezentate de Four Seasons Hong Kong, Mandarin Oriental Ritz din Madrid sau Aman Venice, unde tradiția întâlnește modernitatea.

Peisajele exotice sunt ilustrate de hoteluri ca The Datai din Langkawi, Six Senses Zighy Bay din Zaghi sau Southern Ocean Lodge de pe Insula Cangurilor, oferind o combinație unică de natură și lux. Nu lipsesc nici resorturile exclusiviste din destinații precum Cabo San Lucas, Santa Barbara sau Insula Sumba, fiecare promițând o experiență de neuitat, mai scrie Annie McNamee.