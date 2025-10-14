Paste cu pui și dovleac la cuptor: o rețetă rapidă și gustoasă, gata în mai puțin de o oră

Dacă vrei să pregătești o cină simplă, dar fără să petreci prea mult timp în bucătărie, pastele cu pui și dovleac la cuptor sunt alegerea perfectă. Această rețetă nu doar că este delicioasă, ci se face și rapid, fiind gata în mai puțin de o oră. Pentru a obține cele mai bune rezultate, bucătarul Lou Perseghin recomandă folosirea pastelor rigatoni.

Pastele rigatoni sunt recomandate deoarece rețin sosul dens, iar carnea de pui mărunțită se va amesteca perfect cu tăițeii mari și rotunzi. Un alt detaliu esențial în rețeta aceasta este adăugarea unui strop de salvie, o plantă aromatică ce îmbogățește gustul mâncării.

În schimb, poți opta pentru condimente, precum scorțișoara sau nucșoara, pentru o aromă mai intensă. Dacă ai în cămară un amestec de condimente specifice toamnei, acum este momentul să îl folosești, vei adăuga o notă suplimentară de savoare întregii rețete.

450 g mezze rigatoni sau alte paste scurte,

4 linguri de unt nesărat.

425 g piure de dovleac,

2 lingurițe de salvie uscată sau 1 linguriță de salvie proaspătă tocată.

1 linguriță de piper negru proaspăt măcinat,

1/2 linguriță de sare (plus pentru apa în care fierb pastelor),

1 pui la rotisor, mărunțit,

2 căni de brânză rasă

Arpagic proaspăt tocat, pentru servire (opțional)

Preîncălziți cuptorul la 200°C. Într-o oală mare fierbeți apa cu sare apoi adăugați pastele și le fierbeți conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Înainte de a le scurge, păstrați 1 1/4 căni din apa de fierbere a pastelor.

Preparați sosul: topiți untul la foc mediu, adăugați piureul de dovleac, salvia, piperul și sarea. Gătiți amestecul timp de aproximativ 2 minute, amestecând, până când începe să fiarbă ușor. Adăugați sare și piper, după preferință.

Apoi, adăugați puiul mărunțit, pastele fierte și apa păstrată. Amestecați bine, astfel încât pastele să fie complet acoperite cu sosul de dovleac.

Transferați amestecul într-o tavă de copt, acoperiți cu brânza rasă și coaceți timp de 10 minute, până când brânza se topește și se formează o crustă ușor rumenită. Porniți grill-ul cuptorului și lăsați preparatul să se rumenească încă cinci minute, până când brânza se rumenește pe margini.

Dacă doriți, puteți presăra arpagic proaspăt tocat deasupra înainte de servire pentru un plus de prospețime. Rețeta este recomandată de simplyrecipes.com

