Pâinea de porumb cu dovleac și ceapă roșie: gustul toamnei într-o tigaie de fontă

Una dintre rețetele recomandate de goodhousekeeping.com. pentru acest sezon este pâinea de porumb cu dovleac și ceapă roșie, o combinație inedită, ușor de pregătit, mai ales dacă aveți la îndemână și o tigaie de fontă.

Pâinea de porumb este o gustare destul de consistentă care îmbină textura moale a piureului de dovleac cu dulceața mierii. Crema de brânză aduce un plus acestei rețete, în timp ce ceapa roșie oferă un contrast, care, deși neobișnuit la prima vedere, reușește să încânte papilele gustative.

2 căni de făină albă,

2 căni de mălai,

1 lingură și jumătate de praf de copt,

1 linguriță de sare grunjoasă,

1 cană de lapte integral,

225 g cremă de brânză,

1 cană de piure de dovleac (din conservă),

2 linguri de miere,

1/2 cană de unt nesărat, topit,

1/2 ceapă roșie, feliată fin,

1/4 cană de semințe de dovleac.

Pâinea de porumb cu dovleac și ceapă roșie poate fi mâncată cu ciorbă, sosuri sau pur și simplu goală cât este caldă, cu un strop de miere deasupra. Mai jos vă arătăm modul de preparare:

Pregătirea vasului: Începeți prin a pune o tigaie din fontă cu diametrul de aproximativ 30 cm în cuptor. Preîncălziți cuptorul la 200°C pentru a asigura o coacere uniformă.

Într-un castron încăpător, amestecați făina, mălaiul, praful de copt și un praf de sare. Acesta va fi amestecul de bază pentru textura pâinii. Separat, într-un bol, amestecați laptele cu crema de brânză, piureul de dovleac, mierea și șapte linguri de unt topit. Turnați acest amestec peste ingredientele celelalte și omogenizați bine compoziția.

Scoateți tigaia încinsă din cuptor și ungeți bine atât fundul, cât și marginile cu restul de unt, pentru a preveni lipirea aluatului. Turnați compoziția în tigaia încinsă și neteziți ușor la suprafață. Presărați deasupra ceapă roșie. Introduceți tigaia la cuptor și coaceți timp de 25–30 de minute. Pentru a fi siguri că este coaptă, introduceți o scobitoare în mijloc pâinii și dacă iese curată atunci e gata.