Lista alimentelor ale căror prețuri au fost plafonate până în martie 2026

Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis joi, 25 septembrie, prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază. Măsura, care ar fi urmat să expire la 1 octombrie 2025, va fi menținută până la 31 martie 2026, printr-o nouă Ordonanță de Urgență.

Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pe pagina sa de Facebook.

„Prin modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 se menține accesul tuturor românilor – în special al celor cu venituri reduse – la produsele alimentare de bază, protejând consumatorul final și sprijinind echitatea socială. Măsura contribuie atât la stabilizarea prețurilor și creșterea puterii de cumpărare, cât și la stimularea vânzărilor și promovarea incluziunii sociale”, a transmis Barbu.

Decizia vizează întreg lanțul agroalimentar – procesatori, distribuitori și comercianți – și are rolul de a proteja consumatorii vulnerabili, în acord cu Pilonul european privind drepturile sociale.

Pâine albă simplă (300–500 g, fără specialități) Lapte de vacă 1 l, grăsime 1,5% (cu excepția UHT) Brânză telemea de vacă vrac Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime (maxim 200 g) Făină albă de grâu „000” (până la 1 kg) Mălai (până la 1 kg) Ouă de găină calibrul M Ulei de floarea-soarelui (până la 2 l) Carne proaspătă de pui – pui întreg, tacâmuri, pulpe întregi cu os și aripi Carne proaspătă de porc – carne lucru, pulpă cu/fără os, spată Legume proaspete vrac – roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca și capia, usturoi Fructe proaspete vrac – mere roșii și golden, prune, pere, struguri de masă Cartofi proaspeți albi vrac Zahăr alb tos (până la 1 kg) Smântână (12% grăsime) Unt (până la 250 g) Magiun (până la 350 g)

Social-democratul Marius Budăi a ironizat opoziția USR față de plafonare, acuzând partidul de „dublu standard”.

„Până mai ieri, USR zicea că plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază nu este bună că afectează piața liberă! Azi, apare știrea că USR vrea să pună plafonare la apa vândută în gări și aeroporturi! (…) Deci plafonarea este bună dacă o propuneți voi, dar este rea dacă o propune PSD?! Demagogie pură, dar mă bucur să văd că soluțiile bune ale PSD sunt o sursă de inspirație pentru partenerii din Coaliție!”, a scris Budăi.

Guvernul a mai discutat joi un proiect de ordonanță pentru modificarea și completarea legislației privind consultanța fiscală (OUG 71/2001), precum și un proiect privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2023–2029.