Economie

Ședința de Guvern: România și Ucraina, acord pentru intervenții de urgență transfrontaliere. Update

Ședința de Guvern: România și Ucraina, acord pentru intervenții de urgență transfrontaliere. Update
Update 1.  Guvernul a aprobat un proiect de lege prin care ratifică Acordul România–Ucraina privind cooperarea în situații de urgență, semnat în octombrie 2024 la București. Documentul permite intervenții transfrontaliere rapide pentru salvarea de vieți, mai ales în contextul războiului din Ucraina.

Acordul prevede ajutor reciproc sau pentru state terțe, prin echipe specializate, echipamente, asistență umanitară, căutare-salvare și expertiză tehnică. Se va crea o Comisie Mixtă pentru coordonare și se facilitează schimbul de informații despre riscurile transfrontaliere.

Sunt reglementate evacuarea temporară a populației, sprijinul pentru cazare și asistență medicală, tranzitul simplificat la frontieră pentru echipe și ajutoare, precum și utilizarea aeronavelor pentru transport. Ajutorul este gratuit, cu unele excepții, iar acordul este valabil pe termen nelimitat. Proiectul de lege merge acum la Parlament pentru dezbatere și adoptare.

Update. Guvernul a aprobat astăzi prelungirea cu șase luni a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, până la 31 martie 2026.

Ședința de Guvern de joi, 25 septembrie

Guvernul discută în ședința de joi ratificarea acordului cu Ucraina pentru cooperarea în caz de situații de urgență, dar și contracte de finanțare pentru infrastructura feroviară.

Pe listă se află și prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, exproprieri pentru autostrada Sibiu–Făgăraș, norme privind accesul la dosarele de pașapoarte și recunoașterea unor permise de conducere străine. De asemenea, Guvernul pregătește inițierea negocierilor pentru un program de muncă și vacanță cu Coreea de Sud și continuarea unor proiecte PNRR din domeniile digitalizării și bunei guvernanțe.

Acord România-Ucraina pentru sprijin în situații de urgență

Guvernul are pe agendă un proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor situațiilor de urgență, semnat la București la 18 octombrie 2024.

Potrivit expunerii de motive, documentul creează cadrul juridic bilateral pentru ca cele două state să își acorde ajutor reciproc, la cerere, atunci când o situație de urgență depășește capacitatea de răspuns a statului afectat. Sprijinul poate consta în echipe specializate, echipamente, asistență, informații, operațiuni de căutare și salvare, precum și expertiză pentru limitarea pagubelor materiale, protejarea sănătății publice, salvarea de vieți omenești și protejarea valorilor culturale.

Finanțări europene pentru infrastructura feroviară

Executivul va adopta două proiecte de lege pentru aprobarea contractelor de finanțare – cofinanțări aferente Mecanismului de redresare și reziliență – pentru liniile de cale ferată Cluj-Napoca–Episcopia Bihor și Caransebeș–Arad, încheiate între România și Banca Europeană de Investiții.

Prelungirea plafonării adaosului comercial la alimente

Supermarket

Supermarket. Sursa foto: Pixabay

Guvernul va adopta o ordonanță de urgență prin care prelungește cu șase luni măsura plafonării adaosului comercial la produsele alimentare de bază. Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat miercuri că măsura vizează combaterea creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare.

Exproprieri pentru Autostrada Sibiu–Făgăraș

Un alt proiect de hotărâre privește exproprierile necesare pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu–Făgăraș”, Tronson 4.

Pentru această etapă este prevăzută aprobarea sumei de 789,49 mii lei ca despăgubiri pentru 1.260 de imobile, însumând 220.235 mp de teren.

Norme privind accesul la dosarele de pașapoarte

Guvernul va aproba Normele privind accesul la propriul dosar de pașapoarte, reglementând dreptul persoanelor de a studia dosarul și de a obține copii ale documentelor care le privesc.

Pașaport România

Sursă foto: pasapoarte.mai.gov.ro

Până acum, nu a existat un act normativ dedicat, astfel că s-au aplicat prin analogie reguli din alte legi, precum OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Diferența majoră este că dosarele de pașapoarte nu se limitează la anul 1989 și pot conține documente cu regim juridic asemănător celor din arhivele fostei Securități. Acestea vor fi transmise Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) după adoptarea și intrarea în vigoare a actului normativ.

Permise de conducere recunoscute în România

Executivul va adopta și un proiect de hotărâre care stabilește statele ale căror permise de conducere naționale sunt recunoscute pe teritoriul României, fără obligativitatea deținerii unui permis internațional.

Recunoașterea se aplică pentru statele membre NATO, OCDE sau cele cu care România are parteneriate strategice, în condiții de reciprocitate.

Program de muncă și vacanță cu Coreea de Sud

Guvernul va aproba prin memorandum inițierea negocierilor pentru încheierea unui Acord cu Republica Coreea privind Programul vacanță și muncă, menit să faciliteze mobilitatea tinerilor și schimburile culturale și profesionale.

Continuarea proiectelor PNRR în digitalizare și bună guvernanță

Tot prin memorandum, Executivul va autoriza continuarea contractelor, deciziilor și procedurilor de achiziție care intră sub incidența OUG nr. 41/2025, pentru gestionarea investițiilor finanțate din PNRR și din fonduri publice naționale. Acestea vizează proiecte aflate în responsabilitatea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în special în cadrul Componentei C14 – Buna guvernanță și Componentei C7 – Transformarea digitală.

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    25 septembrie 2025 la 9:40

    ''ratificarea acordului cu Ucraina pentru cooperarea în caz de situații de urgență'''
    Cu spui tu Puisor? Ce interes avem noi cu cei care stapanesc ILEGAL 1/5 din teritoriul Romaniei? Ai uitat soferule procesul de 10 ani in urma caruia am obtinut ape teritoriale dar insula Serpilor , nu? Ai uitat de canalul Barstoe care a dus la scaderea nivelului apei in Delta? Ai uitat de romanii impuscati de ucrainieni la cedarea Basarabiei?
    Ai uitat de Cernauti, Cetatea Alba ? Cine se dau stapani pe ele? Ucrainienii! Aia de-i pupa in fund Werner si acum te inghesui tu cu Ciuca, Nicusor , etc.
    zDe ce romanii nu pot invata in limba romana? De ce nu pot merge la biserica?
    E istorie soferule de camion si ptr a o cunoaste iti trebuie mai mult decat scoala de soferi.
    TRADATORULE!

