Ucraina a pus în mișcare o strategie fără precedent pentru restructurarea forțelor sale armate, marcând cea mai profundă transformare militară de la declanșarea invaziei ruse. Planul autorităților de la Kiev include o majorare spectaculoasă a soldelor, introducerea unor contracte pe durată determinată și deschiderea porților pentru militarii străini, care ar putea ocupa până la jumătate din posturile din prima linie, anunță EFE.

Decizia vine în contextul în care guvernul încearcă să aducă mai multă stabilitate și predictibilitate pentru trupele epuizate de anii lungi de confruntări.

Măsurile de stimulare financiară, anunțate oficial de președintele Volodimir Zelenski, sunt concepute pentru a transforma radical atractivitatea serviciului militar în zonele de risc maxim. Obiectivul asumat este ca remunerarea infanteriei ucrainene să devină cea mai mare din lume pentru această categorie.

Conform noilor reglementări, câștigul mediu al unui infanterist aflat în avangardă va crește de la nivelul actual de 2.500 - 3.000 de dolari până la aproximativ 7.000 de dolari pe lună. În cazurile misiunilor cu un grad extrem de periculozitate, veniturile lunare vor putea atinge pragul de 10.000 de dolari. Această infuzie de capital este menită să compenseze riscurile enorme și să atragă noi recruți în unitățile de asalt.

Reforma structurală nu se rezumă doar la partea financiară, ci face parte dintr-un pachet extins de măsuri coordonat de Mihailo Fedorov, fostul șef al Ministerului Transformării Digitale, preluat la conducerea Apărării în urmă cu cinci luni. Noile strategii au primit deja aprobarea executivului de la Kiev.

„A forţa Rusia la pace nu este doar o chestiune de arme şi tehnologie. Este nevoie de un nou sistem de serviciu militar, bazat pe respectul pentru persoană, justiţie şi reguli clare”, a subliniat oficialul.

Ministrul apărării a indicat că aceste modificări legislative și logistice au rolul de a consolida avantajul Ucrainei pe teatrele de operațiuni. Una dintre cele mai importante noutăți este înlocuirea serviciului militar pe termen nedeterminat cu contracte clar delimitate în timp, cu durate cuprinse între 6 și 24 de luni. La finalul acestor perioade, soldații vor avea garantat un timp de repaus de cel puțin șase luni, calculat în funcție de specificul și riscurile misiunilor îndeplinite. Astfel, veteranii cu vechime vor putea părăsi treptat frontul începând cu sfârșitul acestui an.

Pentru a elimina inechitățile legate de distribuirea sarcinilor și de plata soldelor, noul minister de resort implementează un sistem digitalizat de control al misiunilor. În paralel, o altă miză majoră o reprezintă internaționalizarea trupelor. Ucraina intenționează să acopere între 30% și 50% din necesarul său de infanterie și asalt prin recrutarea de cetățeni străini.

În prezent, mii de luptători din alte state, în special din Columbia și alte țări latino-americane, sunt deja integrați în structurile militare ucrainene, însă până acum procesul era gestionat individual de fiecare unitate în parte.

„Există anumite unităţi în care între 60% şi 80% din personal sunt voluntari străini. Contribuţia lor este greu de supraestimat”, a declarat Dmitro Domovik, comandantul unei companii de drone din Regimentul 413 Raid.

Pentru a facilita acest aflux, cadrul legal va fi extins semnificativ. „Am dat instrucţiuni pentru a oferi mult mai multe oportunităţi voluntarilor străini care doresc să se înroleze în armata ucraineană”, a precizat Zelenski.

Șeful statului a dat asigurări că resursele financiare necesare acestei ample reforme sunt asigurate, deși sursele exacte de finanțare nu au fost detaliate public.

Deși schimbările sunt considerate vitale pentru rezistența pe termen lung a țării, aplicarea lor practică stârnește și anumite rezerve în rândul celor care luptă încă din primele zile ale invaziei. De asemenea, diferența uriașă dintre salariile din prima linie și cele din ariergardă ar putea genera tensiuni interne.

Iarina Ciornohuz, o voluntară înrolată în armată încă din anul 2020, a avertizat pe rețelele de socializare că această discrepanță riscă să provoace nemulțumiri în rândul trupelor de suport. Pentru personalul din spatele frontului, salariul de bază va crește mult mai modest, respectiv de la 400 la aproximativ 600 de euro pe lună.

Este important de menționat că noile măsuri, programate să intre în vigoare pe parcursul acestei luni, nu vor suspenda procesul de mobilizare obligatorie. Aceasta va rămâne activă atât timp cât acțiunile militare de anvergură continuă. Următorul pas pe agenda guvernului de la Kiev este restructurarea completă a centrelor de recrutare, instituții intens criticate în trecut pentru abuzuri și o gestionare defectuoasă a relației cu populația civilă, după cum a confirmat prim-ministrul Iulia Sviridenko.