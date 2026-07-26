Un incident neobișnuit a întrerupt sâmbătă prima manșă a finalei Campionatului U 20 al Braziliei. Un roi uriaș de albine, împins de o rafală puternică de vânt, a ajuns deasupra terenului, iar jucătorii, arbitrii și oficialii au fost nevoiți să se arunce la pământ pentru a evita înțepăturile.

Momentul s-a petrecut pe stadionul Joia da Princesa din orașul Feira de Santana, în timpul meciului dintre Bahia și Fluminense de Feira, câștigat categoric de Bahia cu 8-0.

Pe lângă fotbaliști, membrii staff-urilor tehnice, arbitrii și cameramanii aflați lângă teren au căutat imediat adăpost, după ce roiul de albine a fost purtat de vânt în zona respectivă.

Partida a fost suspendată pentru aproximativ zece minute, iar jucătorii s-au retras la vestiare până când situația a fost controlată și terenul a devenit din nou sigur.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu persoane rănite, iar meciul a fost reluat fără alte probleme. Returul finalei este programat sâmbăta viitoare, pe același stadion.

Nu este pentru prima dată când un roi de albine afectează desfășurarea unei competiții sportive. În 2019, campionul mondial la ciclism Alejandro Valverde a fost înțepat de o albină în timpul cursei Flèche Wallonne, cu mai puțin de 50 de kilometri înainte de sosire.

„Credeam că a ieşit din tricou, dar nu. A intrat şi m-a înţepat. A fost destul de înfricoşător, pentru că simţeam cum înţepătura se inflama lângă gât. Nu ştiam dacă va continua să se umfle, mi-a fost frică timp de douăzeci de minute, dar, din fericire, s-a oprit”, spunea Alejandro Valverde.

Specialiștii în apicultură și reprezentanții serviciilor de urgență recomandă ca persoanele care se întâlnesc cu un roi de albine să își păstreze calmul și să evite mișcările bruște, deoarece acestea pot determina insectele să devină agresive.

Experții spun că oamenii ar trebui să se îndepărteze încet din zonă și să nu încerce să lovească sau să alunge roiul cu mâinile ori cu diverse obiecte. De asemenea, utilizarea insecticidelor sau a fumului nu este recomandată, deoarece poate provoca reacții agresive din partea albinelor.