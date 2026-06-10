Forțele Navale Române participă, în perioada 2-20 iunie 2026, la exercițiul multinațional SEA BREEZE 26.1, desfășurat în România împreună cu militari din șase state aliate și partenere.

Activitatea are loc în Poligonul Babadag și urmărește creșterea nivelului de pregătire pentru operații întrunite și consolidarea capacității de reacție în situații de criză și conflict.

Exercițiul este condus de Flota a Șasea a Statelor Unite și este găzduit de Forțele Navale Române și Regimentul 307 Infanterie Marină „Heracleea”. La activități participă aproximativ 450 de militari din România, Statele Unite, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia și Bulgaria.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, secvențele de instruire se desfășoară în Poligonul Babadag și includ trageri reale, acțiuni tactice și simularea unui raid amfibiu.

Militarii implicați exersează planificarea și executarea operațiilor în comun, coordonarea forțelor participante și reacția la scenarii specifice mediului de securitate actual din regiunea Mării Negre.

Exercițiul este conceput pentru a testa și îmbunătăți interoperabilitatea dintre forțele participante, precum și pentru a dezvolta capacitatea acestora de a răspunde rapid în situații complexe.

SEA BREEZE 26.1 reunește militari din șapte state și reprezintă una dintre activitățile de instruire desfășurate în regiunea Mării Negre pentru consolidarea cooperării dintre aliați și parteneri.

Prezența forțelor din România, Statele Unite, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Turcia și Bulgaria reflectă interesul comun pentru menținerea securității regionale și dezvoltarea capacității de reacție în fața provocărilor actuale de securitate.

Exercițiul contribuie, de asemenea, la creșterea nivelului de pregătire pentru desfășurarea operațiilor amfibii și a misiunilor tactice întrunite în condiții similare celor întâlnite într-un conflict modern.

Ministerul Apărării Naționale subliniază că SEA BREEZE 26.1 reflectă angajamentul comun al aliaților și partenerilor pentru consolidarea capacității de descurajare și apărare pe Flancul Estic al NATO.

„Prin participarea la SEA BREEZE 26.1, Forțele Navale Române contribuie la eforturile comune de consolidare a securității regionale și confirmă nivelul de pregătire și capacitatea forțelor aliate și partenere de a răspunde împreună provocărilor actuale și viitoare din mediul de securitate”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.