Deși conduc unele dintre cele mai mari companii din lume, mulți miliardari au obiceiuri matinale cât se poate de simple. De la friptură și ouă până la o simplă cafea sau chiar lipsa micului dejun, alegerile lor diferă considerabil. Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX, spune că preferă un mic dejun bogat în proteine, format din friptură și ouă. Antreprenorul consideră că acest tip de alimentație îi oferă un nivel mai stabil de energie decât mesele bogate în carbohidrați, potrivit Logos Press.

Musk spune că nu respectă un regim alimentar strict. Antreprenorul a afirmat în trecut că preferă să se bucure de mâncare, chiar dacă acest lucru ar însemna o viață mai scurtă, iar ulterior a glumit pe platforma X că obișnuiește să mănânce o gogoașă în fiecare dimineață.

Fondatorul Amazon își rezervă diminețile pentru o cafea și o conversație cu soția sa, Lauren Sanchez. Potrivit acesteia, cei doi evită să folosească telefoanele la începutul zilei, preferând să petreacă timp împreună.

Bezos este cunoscut și pentru preferințele sale culinare mai puțin obișnuite. După ce Amazon a cumpărat compania Woot, fondatorul acesteia, Matt Ratledge, a povestit că miliardarul a comandat la micul dejun caracatiță mediteraneană cu cartofi, șuncă, usturoi, iaurt și ouă poșate. La masă, Bezos i-ar fi spus zâmbind interlocutorului: „Tu ești caracatița pe care o voi mânca la micul dejun”.

Celebrul investitor Warren Buffett a rămas fidel, de-a lungul anilor, micului dejun cumpărat de la McDonald’s. În documentarul HBO „Becoming Warren Buffett”, acesta a povestit că obișnuia să oprească zilnic la un restaurant al lanțului fast-food în drum spre birou. Alegerea meniului depindea de evoluția pieței bursiere din acea dimineață.

Dacă piața deschidea în scădere, Buffett opta pentru varianta cea mai ieftină.

Spre deosebire de ceilalți miliardari, Jack Dorsey, coproprietar al platformei X, a renunțat complet la micul dejun.

Antreprenorul a spus că mănâncă o singură dată pe zi, seara, când preferă alimente bogate în proteine și legume verzi. La desert alege, de regulă, ciocolată neagră sau fructe de pădure.