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În cât timp ar pueta depăși inteligența artificială omenirea. Avertisment despre riscurile care urmează

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În cât timp ar pueta depăși inteligența artificială omenirea. Avertisment despre riscurile care urmeazăinteligenta artificiala / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Inteligența artificială ar putea depăși inteligența cumulată a întregii omeniri în următorii cinci ani, în condițiile în care dezvoltarea tehnologiei continuă într-un ritm greu de oprit, consideră Elon Musk Fondatorul SpaceX a vorbit, într-un interviu acordat publicației The Economist, despre viteza cu care avansează cele mai performante sisteme de inteligență artificială și despre riscurile care pot apărea odată cu această evoluție.

Inteligența artificială ar putea depăși oamenii în cinci ani

Elon Musk a afirmat că progresul tehnologic din domeniul inteligenței artificiale a ajuns într-un punct în care nu mai poate fi oprit cu ușurință.

„Inteligența artificială ar putea deveni mai inteligentă decât întreaga umanitate în aproximativ cinci ani”, afirmă Musk.

El a recunoscut că dezvoltarea accelerată a acestei tehnologii implică și pericole, fără să considere însă că evoluția sa va putea fi blocată.

„Riscul nu este zero”, a avertizat miliardarul.

În ciuda problemelor care pot apărea, Musk a spus că preferă să păstreze o perspectivă optimistă asupra schimbărilor produse de inteligența artificială și de robotică. „Concluzia mea, din punct de vedere filozofic, este să privesc partea bună a lucrurilor”.

Fondatorul SpaceX consideră că aceste domenii au căpătat deja un impuls atât de puternic, încât oprirea dezvoltării lor nu mai reprezintă o variantă realistă.

„Nu văd nicio modalitate prin care să putem opri cu adevărat acest impuls extraordinar al inteligenței artificiale și al roboților”, a precizat șeful SpaceX.

Musk

Musk / sursa foto: arhiva EVZ

Companiile AI ar putea verifica modelele concurenților

Elon Musk a propus ca firmele care dezvoltă cele mai avansate sisteme de inteligență artificială să se întâlnească periodic pentru a discuta problemele legate de siguranță și securitate. Companiile ar putea analiza reciproc noile modele înainte ca acestea să fie puse la dispoziția utilizatorilor și ar putea semnala eventualele vulnerabilități sau riscuri identificate.

„Cel mai rapid lucru pe care îl putem face este ca principalele companii din domeniul AI să organizeze întâlniri o dată la câteva săptămâni și să discute problemele de siguranță și securitate”, a sugerat acesta.

Potrivit propunerii sale, dezvoltatorii concurenți ar urma să verifice cele mai performante modele și să transmită avertismente atunci când descoperă probleme importante. În situația în care o companie ar refuza să țină cont de riscurile grave identificate, Musk consideră că ar trebui să intervină autoritățile.

„Acela ar fi momentul în care guvernul ar trebui să intervină și să ia măsuri”.

Inteligența artificială aduce beneficii și riscuri

Declarațiile apar în contextul dezbaterilor internaționale privind regulile care ar trebui aplicate sistemelor de inteligență artificială, pe măsură ce acestea devin tot mai performante.

Companiile din domeniu lansează modele capabile să îndeplinească sarcini din ce în ce mai complexe, iar ritmul dezvoltării a readus în discuție necesitatea unor mecanisme comune de verificare.

Elon Musk a avertizat în ultimii ani că inteligența artificială poate produce beneficii importante pentru societate, dar poate genera și riscuri fără precedent dacă sistemele avansate nu sunt dezvoltate și verificate în condiții de siguranță.

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