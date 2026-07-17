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Elon Musk, acuzat de ipocrizie după ultima sa achiziție de 1 miliard de dolari. A ținut-o la secret luni întregi

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Elon Musk, acuzat de ipocrizie după ultima sa achiziție de 1 miliard de dolari. A ținut-o la secret luni întregiElon Musk. Sursa foto: YouTube
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Din cuprinsul articolului

Elon Musk, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai tranziției către energia verde, este criticat după ce a achiziționat APR Energy, o companie specializată în turbine alimentate cu gaze naturale și motorină. Informația nu a fost anunțată public la momentul tranzacției, ci a apărut ulterior în documente oficiale din Statele Unite, arată Computerhoy20minutos.es.

Achiziția făcută de Elon Musk a fost descoperită după publicarea unor documente oficiale

Potrivit Electrek, Elon Musk a cumpărat APR Energy în luna mai a anului trecut, direct, fără a folosi una dintre companiile pe care le controlează. Achiziția, evaluată la aproximativ 1 miliard de dolari, a stârnit controverse deoarece criticii susțin că aceasta pare să contrazică pozițiile pe care miliardarul le-a susținut de-a lungul anilor în privința combustibililor fosili.

Spre deosebire de alte tranzacții importante, achiziția nu a fost anunțată oficial. Aceasta a devenit cunoscută abia după aproximativ două luni, când au fost analizate documente depuse la Comisia Federală pentru Comerț (FTC) din Statele Unite.

APR Energy operează o flotă mobilă de turbine alimentate cu gaze naturale și motorină, folosite pentru producerea energiei electrice. Capacitatea totală de producție este de aproximativ un gigawatt, suficientă pentru alimentarea unor orașe de dimensiuni mari.

emisii de gaze

emisii de gaze / sursa foto: dreamstime.com

Ce spunea Musk despre energia verde

Achiziția a atras atenția deoarece Elon Musk s-a declarat în repetate rânduri împotriva utilizării combustibililor fosili și a promovat investițiile în energie regenerabilă și mobilitate electrică.

În urmă cu mai bine de un deceniu, Musk afirma că industriile bazate pe combustibili fosili sunt avantajate de lipsa unei taxe corespunzătoare pentru emisiile de carbon.

„Deoarece nu există un preț pentru emisiile de carbon, activitățile generatoare de carbon sunt foarte profitabile, deoarece nu plătești costul lor real. Așadar, dacă ești inginer petrochimic, poți câștiga o sumă uriașă de bani, dar nu ar trebui să câștigi chiar atât de mult”, susținea el.

Criticii spun că achiziția intră în contradicție cu discursul lui Musk privind reducerea dependenței de combustibilii fosili.

Legătura cu dezvoltarea inteligenței artificiale

Achiziția nu este singurul pas făcut recent de Musk în zona combustibililor fosili. La începutul anului 2026, compania sa xAI a primit autorizația de a opera 41 de turbine alimentate cu gaze naturale în statul Mississippi, pentru a furniza energie centrelor sale de date dedicate dezvoltării inteligenței artificiale.

Cererea tot mai mare de putere de calcul pentru modelele AI necesită cantități uriașe de energie, iar gazele naturale reprezintă una dintre soluțiile utilizate pentru alimentarea acestor infrastructuri.

O schimbare de strategie?

Deși Tesla continuă să fie unul dintre cei mai importanți producători de vehicule electrice, investițiile recente ale lui Elon Musk sugerează o abordare mai pragmatică în ceea ce privește sursele de energie necesare dezvoltării tehnologiilor sale.

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