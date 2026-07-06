Un judecător federal din Statele Unite a respins cererea formulată de Elon Musk pentru anularea verdictului pronunțat de un juriu, care a stabilit că miliardarul a indus în eroare investitorii Twitter în timpul procesului de achiziție a companiei în 2022. Hotărârea reprezintă un nou eșec juridic pentru omul de afaceri și menține deschisă perspectiva unor despăgubiri de ordinul miliardelor de dolari, potrivit Reuters.

Decizia a fost pronunțată de judecătorul federal Charles Breyer, de la Tribunalul Districtual din San Francisco, care a respins solicitarea lui Elon Musk de anulare a verdictului și cererea de desființare a acțiunii colective intentate de investitori.

Instanța a apreciat că există suficiente dovezi potrivit cărora una dintre declarațiile publice făcute de Musk a fost falsă și a influențat piața. În același timp, judecătorul a decis că antreprenorul nu poate fi tras la răspundere pentru un al doilea mesaj publicat pe Twitter, deoarece acesta nu a avut un impact semnificativ asupra evoluției acțiunilor.

Procesul a avut la bază acuzațiile formulate de investitori, care susțin că Elon Musk a exagerat problema conturilor false și a roboților („bots”) de pe Twitter pentru a reduce valoarea companiei și a încerca renegocierea sau chiar anularea tranzacției de 44 de miliarde de dolari.

Potrivit reclamanților, declarațiile sale au determinat scăderea prețului acțiunilor și au provocat pierderi investitorilor care au vândut în acea perioadă.

Avocații investitorilor au salutat hotărârea instanței, considerând-o o confirmare a obligației liderilor companiilor listate de a comunica transparent cu piața. Potrivit estimărilor prezentate în proces, valoarea despăgubirilor pe care Elon Musk ar putea fi obligat să le plătească se ridică la aproximativ 2,6 miliarde de dolari, însă suma finală urmează să fie stabilită într-o etapă ulterioară a procedurii. Reprezentanții miliardarului au transmis că analizează posibilitatea unui apel.

Litigiul este urmărit îndeaproape de investitori și de industria tehnologică, fiind considerat un test important privind responsabilitatea directorilor de companii listate atunci când fac declarații publice care pot influența evoluția burselor.