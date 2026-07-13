CEO-ul OpenAI, Sam Altman, spune că recenta atenție acordată de CEO-ul SpaceX, Elon Musk, trebuie să însemne că firma sa face o treabă bună, potrivit Business Insider.

„Există mulți parametri care sugerează că 5,6 sol este cel mai bun model din lume în acest moment”, a scris Altman pe X sâmbătă, referindu-se la cel mai recent model al companiei sale.

„Dar cea mai fiabilă modalitate de a spune asta este că Elon este din nou obsedat de mine”, a adăugat CEO-ul Open AI.

Elon Musk și-a îndreptat din nou atenția către Sam Altman după ce Apple a intentat vineri un proces, acuzând OpenAI, partenerul său hardware io și doi foști angajați Apple de furt de secrete comerciale.

OpenAI a achiziționat io, o firmă de design condusă de Jony Ive, legendarul fost designer Apple, anul trecut, în contextul în care aceasta își propune să introducă hardware de inteligență artificială pentru consumatori.

Într-o scurtă declarație ca răspuns la proces, OpenAI a declarat că „nu are niciun interes în secretele comerciale ale altor companii”.

În acest context, Elon Musk l-a numit în repetate rânduri „Escrocul Altman” pe CEO-ul Open AI.

Ca răspuns, Altman a susținut că Musk era și el un escroc. „Omule, tu ești cel care vinde investitorilor de pe piața publică centre de date spațiale pe termen scurt”, a scris Altman.

Musk a răspuns că SpaceX va începe să le „transporte” anul viitor — ceea ce pare ambițios, deși CEO-ul Tesla este faimos pentru nerespectarea termenelor limită autoimpuse — și a glumit că Altman ar putea vizita centrul spațial dacă „ofițerul său de eliberare condiționată” i-ar permite.

Musk și Altman au cofondat OpenAI în 2015, dar relația lor s-a deteriorat ulterior din cauza controlului, finanțării și a direcției companiei.

În 2024, Musk a dat în judecată OpenAI, pe Sam Altman și pe președintele OpenAI, Greg Brockman, acuzându-i că l-au înșelat să se implica financiar într-o organizație non-profit, pentru ca în cele din urmă să facă OpenAI o afacere cu scop lucrativ. Un juriu federal a decis împotriva lui Musk în luna mai. Musk a declarat că intenționează să facă apel.

Elon Musk a fondat compania rivală de inteligență artificială xAI în 2023, care acum face parte din SpaceX.

„După ce ați furat un ONG open source bazat pe inteligență artificială, ați furat apoi toată tehnologia de telefonie a Apple! Uau”, a scris Musk pe X sâmbătă, referindu-se la afirmațiile sale din procesul pe care l-a pierdut. „Ce plănuiți pentru bis? E greu de întrecut.”