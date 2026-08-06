Președintele Statelor Unite, Donald Trump, le-a transmis unor donatori, în cadrul unei întâlniri private desfășurate la Casa Albă, că îl consideră pe vicepreședintele JD Vance cea mai potrivită opțiune pentru alegerile prezidențiale din 2028.

Declarația, făcută în Biroul Oval și relatată de Fox News, alimentează speculațiile privind viitorul conducerii Partidului Republican, deși surse din anturajul președintelui spun că o decizie oficială nu a fost încă luată.

Potrivit informațiilor publicate joi, 6 august, Donald Trump le-ar fi spus donatorilor că „la finalul zilei, trebuie să îl alegem pe J.D.”, făcând referire la vicepreședintele JD Vance.

Mesajul este considerat cel mai clar semnal de până acum privind preferințele sale pentru succesiunea la Casa Albă după încheierea actualului mandat.

Conform surselor citate de The Washington Post, afirmația a fost făcută în timpul unei întâlniri private cu susținători financiari ai Partidului Republican, organizată în Biroul Oval.

În ultimul an, Donald Trump a evitat să indice în mod explicit pe cine ar prefera drept candidat republican la alegerile prezidențiale din 2028. De-a lungul mai multor apariții publice, el a sugerat însă că JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio ar putea forma un viitor tandem electoral, fără a preciza cine ar urma să ocupe poziția de candidat la președinție.

În pofida comentariilor făcute în fața donatorilor, surse de la Casa Albă susțin că Donald Trump continuă să solicite opinii din partea colaboratorilor apropiați despre JD Vance și Marco Rubio.

Un oficial al administrației a declarat că președintele i-a întrebat pe membrii echipei sale despre cei doi inclusiv în timpul unui zbor cu elicopterul prezidențial, semn că analizează în continuare opțiunile privind viitorul Partidului Republican.

Aceste consultări sugerează că, în ciuda mesajului transmis în cadrul întâlnirii private, procesul de evaluare nu este încheiat.

Un apropiat al președintelui, citat de publicația americană, susține că Trump ar fi decis deja, în discuții private, să îl sprijine pe JD Vance drept succesor politic în Partidul Republican.

Potrivit aceleiași surse, liderul de la Casa Albă consideră însă că este prea devreme pentru a face un anunț public, întrucât campania pentru alegerile din 2028 se află încă într-o etapă incipientă.

Alți consilieri ai președintelui oferă însă o imagine diferită. Ei afirmă că Donald Trump nu a luat încă o decizie finală și atrag atenția că acesta își modifică frecvent pozițiile în funcție de context și de interlocutorii cu care discută.

Sursele citate de The Washington Post apreciază că o susținere oficială ar putea fi amânată deliberat. O eventuală desemnare timpurie a unui succesor ar putea reduce influența politică a lui Donald Trump în ultimii ani ai mandatului și ar muta atenția publică asupra viitoarei competiții prezidențiale.

Deocamdată, JD Vance rămâne numele cel mai des asociat cu o posibilă candidatură republicană în 2028, însă Casa Albă nu a anunțat oficial cine va beneficia de sprijinul președintelui pentru viitoarea cursă prezidențială.