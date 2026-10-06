Influencerii Andrew și Tristan Tate sunt acuzați în Marea Britanie că au folosit metoda „lover boy” pentru a atrage femei cu promisiunea unor relații romantice, după care le-ar fi constrâns să producă materiale pornografice online, potrivit unor documente judiciare britanice făcute publice luni în Statele Unite.

Potrivit Reuters, Documentele oferă cea mai detaliată descriere de până acum a cazului penal deschis în Marea Britanie împotriva celor doi frați. Un detectiv britanic a explicat că acuzațiile procurorilor se bazează pe faptul că Andrew și Tristan Tate le-ar fi încurajat pe femei să călătorească la baza lor din România, promițându-le relații romantice, pentru ca ulterior să recurgă la violență și amenințări în scopul de a le determina să producă materiale pornografice.

Andrew și Tristan Tate, care au dublă cetățenie americană și britanică, au fost arestați la Miami în luna iulie, după ce Marea Britanie a solicitat extrădarea lor din Statele Unite.

Cei doi nu s-au prezentat încă în fața unei instanțe britanice pentru a răspunde oficial acuzațiilor care li se aduc, printre care se numără violul și traficul de persoane. Frații Tate au negat orice faptă ilegală.

Joseph McBride, avocatul celor doi, a declarat că acuzațiile nu au putut fi „verificate în mod adecvat”, deoarece autoritățile britanice nu au dezvăluit apărării identitatea acuzatorilor.

„Nicio instanță americană nu ar trebui să fie solicitată să predea o persoană unei țări străine doar pe baza afirmațiilor unor acuzatori ale căror identități sunt ținute secrete”, a afirmat McBride într-un comunicat.

Potrivit rezumatului întocmit de un detectiv din cadrul Poliției din Bedfordshire, Andrew Tate ar fi convins femei vulnerabile, cu care stabilise relații, să se mute în România, spunându-le că pot câștiga bani participând la afacerea sa de videochat.

Odată ajunse în România, femeile ar fi devenit dependente financiar de frații Tate, care le-ar fi confiscat adesea pașapoartele, potrivit documentului.

„Acuzația procurorilor este că Andrew Tate și Tristan Tate au recurs la violență fizică și sexuală, ori au amenințat cu aceasta, pentru a-și menține controlul și a asigura supunerea” victimelor, se precizează în rezumat.

Luna trecută, Ambasada Marii Britanii la Washington a transmis Statelor Unite o serie de documente în sprijinul cererilor de extrădare. Printre acestea s-au aflat rezumate ale cazurilor împotriva fraților Tate, întocmite de un detectiv din cadrul Poliției din Bedfordshire.

Arestarea lui Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și a lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, a reprezentat o nouă etapă în problemele juridice cu care se confruntă foștii luptători de kickbox. Cei doi și-au creat o comunitate numeroasă de urmăritori online promovându-și opiniile despre masculinitate și bogăție. Andrew Tate s-a autointitulat anterior misogin.

Frații Tate se află în detenție la Miami de la momentul arestării lor. Joi, judecătoarea americană Lauren Louis le-a cerut avocaților acestora să propună date pentru audierile finale privind extrădarea, însă nu a fost stabilită o dată concretă.

Andrew și Tristan Tate sunt vizați și de o anchetă în România, începută în 2022, în cadrul căreia sunt investigate acuzații care includ traficul de persoane.