Andrew Tate s-ar confrunta cu probleme de sănătate în timp ce se află în detenție în Statele Unite, susține avocatul său. Apărătorul influencerului afirmă că acesta are nevoie de ajutor, însă nu a dezvăluit natura afecțiunii de care ar suferi clientul său, potrivit The Sun.

Influencerul ar fi avut și în trecut probleme pulmonare. Conform relatărilor din presa britanică, acesta ar fi cerut în mai multe rânduri îngrijiri medicale, însă avocatul său susține că solicitările nu ar fi fost luate în considerare de oficialii americani.

„Rugați-vă pentru el”, a transmis avocatul, potrivit informațiilor apărute în presa britanică.

Până în prezent, nu au fost prezentate public detalii clare despre boala de care ar putea suferi Andrew Tate și nici despre tratamentul pe care l-ar primi în detenție.

Andrew Tate și fratele său, Tristan, se află la Centrul Federal de Detenție din Miami. Instituția a fost criticată în trecut din cauza condițiilor de igienă și a supraaglomerării.

Cei doi așteaptă o decizie privind extrădarea în Marea Britanie, unde se confruntă cu acuzații de viol, trafic de persoane, agresiune și exploatare sexuală.

Anchetatorii britanici ar fi identificat 168 de imagini și videoclipuri cu caracter indecent pe dispozitivele lui Andrew Tate. Potrivit documentelor prezentate de autorități în dosarul de extrădare, o parte dintre materiale s-ar încadra în cea mai gravă categorie prevăzută de legislația britanică.

Dintre cele 168 de materiale, 66 ar fi fost clasificate în categoria A, iar alte 26 în categoria B, conform documentelor depuse de autoritățile britanice.

Procurorii ar susține că printre materialele analizate s-ar afla și imagini cu o fată în vârstă de 17 ani. Aceștia ar afirma că Andrew Tate ar fi cunoscut faptul că fata era minoră.

În sprijinul acestei acuzații, anchetatorii ar invoca un schimb de mesaje despre care susțin că ar indica faptul că influencerul știa ce vârstă avea fata.