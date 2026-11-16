Alina Apostol, în centrul unor noi discuții între România și China. Ministerul Justiției a solicitat luni, 16 noiembrie 2026, autorităților din China organizarea unei noi videoconferințe pentru discutarea transferului în România al Alinei-Irina Apostol, condamnată la închisoare pentru fraudă cu cardul bancar. Autoritățile române încearcă să obțină acordul final al părții chineze, în condițiile în care procedura este blocată de neachitarea unor despăgubiri către victimele infracțiunii.

Ministerul Justiției a transmis o solicitare oficială către instituția omoloagă din Republica Populară Chineză pentru continuarea discuțiilor privind situația Alinei-Irina Apostol, care execută o pedeapsă privativă de libertate într-un penitenciar chinez.

Demersul urmărește stabilirea unei noi întâlniri între reprezentanții celor două ministere, după videoconferințele organizate anterior pentru analizarea posibilităților de transfer.

„În continuarea demersurilor legale întreprinse de Ministerul Justiţiei în dosarul privind transferarea doamnei Alina-Irina Apostol, cetăţean român condamnat de instanţele din Republica Populară Chineză şi aflată în executarea unei pedepse privative de libertate într-un penitenciar din acest stat, Ministerul Justiţiei informează că, astăzi, 16 noiembrie 2026, a transmis Ministerului Justiţiei din Republica Populară Chineză o solicitare privind organizarea unei videoconferinţe”, a anunțat instituția într-un comunicat.

Potrivit Ministerului Justiției, noua videoconferință ar urma să fie dedicată analizării stadiului în care se află dosarul și clarificării problemelor care împiedică finalizarea procedurii. Reprezentanții celor două state urmează să discute despre posibile variante prin care ar putea fi obținut acordul autorităților chineze pentru transferarea femeii într-un penitenciar din România.

Instituția a transmis că procedurile privind cetățenii români condamnați în străinătate sunt derulate în baza legislației privind cooperarea internațională în materie penală.

„Reamintim că Ministerul Justiţiei îşi îndeplineşte cu celeritate atribuţiile legale şi depune în mod constant toate diligenţele necesare în vederea transferării în România a cetăţenilor români domiciliaţi în ţară, condamnaţi la pedepse privative de libertate în state membre ale Uniunii Europene sau în state terţe, care îşi exprimă opţiunea de a continua executarea pedepselor pe teritoriul României. Totodată, Ministerul Justiţiei îşi exprimă încrederea că această nouă întâlnire va contribui la identificarea unor paşi concreţi pentru avansarea dosarului”, se arată în comunicatul ministerului.

Transferul Alinei Apostol nu a fost finalizat până în prezent, deoarece autoritățile chineze condiționează acordul de achitarea despăgubirilor restante către persoanele prejudiciate.

Ministerul Justiției a anunțat anterior că partea chineză a invocat în repetate rânduri această condiție în cadrul discuțiilor privind dosarul româncei. Reprezentanții instituției au explicat că legislația nu permite Ministerului Justiției să achite din fonduri proprii obligațiile financiare stabilite în sarcina persoanei condamnate.

Având în vedere valoarea ridicată a sumelor care trebuie plătite, autoritățile române au discutat cu familia Alinei Apostol despre identificarea unor soluții alternative pentru achitarea despăgubirilor.

Scopul acestor discuții este îndeplinirea condițiilor solicitate de autoritățile chineze, astfel încât procedura de transfer să poată continua.

Alina Apostol a primit, în iulie 2019, o condamnare de 13 ani și șase luni de detenție, pronunțată de Curtea Populară din orașul Quanzhou, China.

Femeia a fost găsită vinovată de comiterea unei fraude cu cardul bancar, infracțiune pentru care execută pedeapsa într-un penitenciar din această țară.

Cazul său a atras atenția și profesorului Marius Balo, care a petrecut opt ani într-o închisoare din China, după o condamnare într-un dosar de fraudă de 80 de dolari. Acesta a anunțat că intră în greva foamei pentru a atrage atenția asupra situației Alinei Apostol, aflată în detenție de aproape nouă ani.

Marius Balo a susținut că autoritățile române nu au întreprins demersurile necesare pentru aducerea femeii în țară, deși transferul ar putea fi realizat în baza mecanismelor de cooperare internațională în materie penală.

Condamnarea pronunțată în China a fost recunoscută parțial de autoritățile judiciare române. Faptele pentru care Alina Apostol a fost condamnată au fost încadrate, potrivit legislației naționale, în sfera infracțiunilor de efectuare a operațiunilor financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.

În martie 2023, Curtea de Apel București a adaptat pedeapsa stabilită de instanța chineză la nouă ani și patru luni de închisoare. Prin aceeași hotărâre, judecătorii români au dispus transferarea Alinei Apostol într-un penitenciar din România, în baza prevederilor privind cooperarea internațională în materie penală.

Cu toate că există această decizie, femeia nu a fost adusă în țară, iar finalizarea procedurii depinde în continuare de acordul autorităților chineze.

Noua solicitare transmisă pe 16 noiembrie de Ministerul Justiției urmărește continuarea negocierilor și identificarea unei soluții pentru realizarea transferului.