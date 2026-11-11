Alina Apostol, românca aflată de nouă ani într-un penitenciar din China, ar putea avea o șansă de a reveni în România, după ce o asociație s-a oferit să strângă banii necesari achitării prejudiciului stabilit de autoritățile chineze. Anunțul a fost făcut de Marius Balo, fost deținut în China, care susține că a fost contactat de reprezentanții organizației Sfântul Onufrie.

Potrivit declarațiilor făcute de Balo la emisiunea Dan Capatos Show, asociația ar putea aduna suma necesară în două-trei zile. Există însă o condiție înainte de efectuarea plății: autoritățile române trebuie să obțină confirmarea părții chineze că achitarea despăgubirilor poate deschide calea transferului Alinei Apostol într-un penitenciar din România. Demersul este important deoarece plata sumei nu garantează, prin ea însăși, repatrierea.

Potrivit informațiilor prezentate în spațiul public, despăgubirile restante se ridică la aproximativ 215.000 de euro. Suma a fost stabilită în solidar pentru Alina Apostol și alte două persoane condamnate în același dosar.

Situația financiară a dosarului a fost explicată și de Ministerul Justiției, într-un comunicat publicat la 3 noiembrie 2026. Instituția a confirmat că autoritățile chineze au condiționat finalizarea procedurii de transfer de plata amenzii și a despăgubirilor stabilite prin hotărârea judecătorească.

Până în prezent, a fost achitată o singură obligație financiară: amenda, plătită în august 2024 de tatăl Alinei Apostol. După această plată, autoritățile chineze au reluat analizarea cererii de transfer.

Ministerul Justiției a precizat că instanța competentă din China și-a exprimat acordul pentru adaptarea pedepsei la legislația română. Totuși, acordul final privind transferul nu a fost obținut, întrucât despăgubirile restante nu au fost achitate.

Demersurile pentru aducerea Alinei Apostol în țară au început în octombrie 2019, când Ministerul Justiției din România a transmis autorităților chineze solicitarea oficială de transfer.

Procedura are însă particularități juridice. România și China nu au un tratat bilateral sau multilateral aplicabil în materia transferării persoanelor condamnate. Cooperarea se desfășoară pe baza curtoaziei internaționale și a principiului reciprocității.

Potrivit Ministerului Justiției, instituția română nu poate achita în locul persoanei condamnate obligațiile financiare stabilite printr-o hotărâre judecătorească străină. De asemenea, nu are competența de a modifica valoarea despăgubirilor.

Autoritățile chineze au transmis însă că sunt dispuse să sprijine urgentarea procedurii după ce vor primi confirmarea achitării sumelor restante. Ulterior, instanța competentă din China urmează să fie informată pentru obținerea acordului final privind transferul.

În același comunicat, Ministerul Justiției a oferit informații și despre condițiile în care se află Alina Apostol. Potrivit datelor transmise de Ambasada României la Beijing, controalele medicale nu au indicat probleme de sănătate deosebite.

Reprezentanții misiunii diplomatice o vizitează periodic în penitenciar și păstrează lunar legătura telefonică cu aceasta. În urma solicitărilor făcute de partea română, administrația penitenciarului a acceptat să îi ofere și suplimente alimentare.

Ministerul Justiției a precizat că va continua demersurile instituționale pentru finalizarea transferului, în limitele atribuțiilor sale legale.

Oferta asociației Sfântul Onufrie ar putea reprezenta un pas important în rezolvarea situației financiare care blochează dosarul Alinei Apostol. Totuși, până la confirmarea oficială a plății și obținerea acordului final al autorităților chineze, revenirea româncei în țară rămâne incertă.

Propunerea lui Marius Balo vizează implicarea directă a Ministerului Justiției și accelerarea discuțiilor diplomatice cu partea chineză. Următoarea etapă depinde de clarificarea condițiilor de plată și de respectarea procedurilor impuse de legislația chineză.