Marina Statelor Unite a înlăturat întreaga echipă de comandă a submarinului nuclear de atac USS South Dakota, pe 14 octombrie 2026, după un incident produs în timpul navigației subacvatice, despre care există informații că ar fi implicat contactul navei cu fundul mării, potrivit Associated Press.

Decizia a devenit publică abia în noiembrie, după ce doi membri ai Congresului american au cerut explicații oficiale privind circumstanțele incidentului și lipsa informării autorităților legislative.

Măsura îi vizează pe comandantul Daniel Goodwin, pe adjuncta sa, Jacqueline Penichet, și pe Jon Nogaj, responsabilul cu conducerea personalului militar înrolat la bord. Informațiile au fost confirmate de publicațiile americane USNI News, iar situația a provocat nemulțumiri în rândul parlamentarilor care supraveghează activitatea Marinei SUA.

Schimbarea conducerii a avut loc pe 14 octombrie, când Marina SUA a decis înlăturarea celor trei principali responsabili ai submarinului USS South Dakota (SSN-790).

Comandantul Daniel Goodwin preluase conducerea navei în iunie 2026, în cadrul unei ceremonii organizate la baza navală din New London, statul Connecticut. Mandatul său a durat, astfel, aproximativ patru luni.

Alături de el au fost îndepărtați Jacqueline Penichet, ofițerul executiv al submarinului, și Jon Nogaj, cunoscut și sub denumirea de Chief of the Boat, cel mai înalt subofițer de la bord.

Potrivit informațiilor publicate de USNI News, conducerea Marinei a invocat pierderea încrederii în capacitatea comandantului de a-și îndeplini atribuțiile. Un oficial familiarizat cu situația a declarat publicației că schimbarea întregii echipe de comandă ar fi avut legătură cu un incident în care submarinul ar fi atins fundul mării cu cârma.

Marina americană nu a făcut publice toate circumstanțele evenimentului.

USS South Dakota este un submarin de atac din clasa Virginia, identificat prin numărul SSN-790. Nava este propulsată nuclear și face parte din categoria submarinelor destinate operațiunilor de luptă, supravegherii maritime și misiunilor subacvatice.

Incidentul care a precedat schimbarea conducerii ar fi fost o atingere a fundului mării, cunoscută în terminologia navală drept grounding. Potrivit unei surse citate de USNI News, contactul ar fi implicat cârma submarinului.

Associated Press a relatat, de asemenea, că nava ar fi intrat în contact cu un obiect aflat pe fundul mării.

Nu sunt cunoscute public adâncimea la care s-a produs incidentul, natura exactă a obstacolului sau eventualele avarii suferite de submarin.

De asemenea, nu există informații oficiale complete despre eventuale persoane rănite ori despre necesitatea unor lucrări de reparații.

Aceste aspecte au devenit parte a solicitării transmise ulterior de parlamentarii americani către conducerea Marinei.

Cazul a ajuns în atenția Congresului SUA după ce reprezentanții Joe Courtney și Adam Smith au aflat despre îndepărtarea celor trei membri ai conducerii submarinului.

Pe 12 noiembrie 2026, cei doi parlamentari au transmis o scrisoare oficială secretarului interimar al Marinei, Hung Cao, și amiralului Daryl Caudle, șeful operațiunilor navale americane.

Joe Courtney este membru de rang înalt al Subcomisiei pentru Puterea Maritimă și Forțele de Proiecție, iar Adam Smith ocupă o poziție similară în Comisia pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților.

Cei doi au criticat faptul că instituția nu a informat comisia parlamentară despre îndepărtarea conducerii submarinului și despre incidentul care ar fi determinat această decizie.

În scrisoare, parlamentarii au descris situația drept inacceptabilă și au subliniat că Marina și Congresul au avut, de-a lungul timpului, o practică de comunicare privind accidentele maritime, incidentele operaționale și schimbările importante la nivelul conducerii navelor militare.

Potrivit documentului, parlamentarii au aflat despre situație după ce un jurnalist a solicitat informații oficiale privind demiterile, la 11 noiembrie, la aproape o lună de la producerea schimbărilor.

Scrisoarea integrală a fost publicată pe site-ul Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților.

Joe Courtney și Adam Smith au solicitat administrației Marinei SUA să prezinte informații concrete despre eveniment până la 20 noiembrie 2026.

Printre întrebările adresate se numără:

Care au fost circumstanțele care au dus la îndepărtarea întregii echipe de comandă?

A fost demiterea o consecință directă a unei atingeri a fundului mării sau a unui alt incident naval?

Ce avarii a suferit submarinul și care este estimarea preliminară a costurilor?

Sunt necesare lucrări de reparații și cât ar putea dura acestea?

Au existat membri ai echipajului răniți?

De ce nu a fost informată Comisia pentru Forțele Armate despre incident și despre schimbările de personal?

Parlamentarii au cerut inclusiv clarificări privind starea structurală a submarinului și eventualele probleme legate de pregătirea echipajului și respectarea procedurilor de navigație.

Până la publicarea scrisorii, Marina nu transmisese comisiei o notificare oficială care să explice în detaliu motivele îndepărtării comandantului și circumstanțele incidentului.

Îndepărtarea simultană a comandantului, a adjunctului și a principalului reprezentant al personalului înrolat reprezintă o măsură importantă la nivelul conducerii unui submarin militar.

Pentru parlamentarii americani, problema depășește schimbarea personalului de pe USS South Dakota. Aceștia vor să afle dacă incidentul a scos la iveală deficiențe în procedurile de navigație, în pregătirea echipajului sau în modul în care Marina gestionează evenimentele care pot afecta siguranța navelor.

Deocamdată, circumstanțele exacte ale incidentului și amploarea eventualelor avarii nu au fost prezentate oficial în detaliu. Răspunsul solicitat până la 20 noiembrie ar putea clarifica motivele deciziei și consecințele pentru submarinul USS South Dakota.