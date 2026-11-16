Portavionul american USS Theodore Roosevelt a ajuns duminică, 15 noiembrie, în zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), devenind al treilea grup aeronaval american desfășurat în Orientul Mijlociu, potrivit Reuters. Sosirea navei are loc într-un moment de tensiune ridicată, în care negocierile dintre Washington și Teheran nu au înregistrat progrese, iar confruntările din Golful Persic s-au intensificat.

Potrivit informațiilor relatate de publicațiile internaționale, desfășurarea portavionului are loc pe fondul blocadei americane asupra porturilor iraniene, al incidentelor din Strâmtoarea Ormuz și al atacurilor cu drone revendicate de Iran împotriva unor obiective militare americane din Bahrain. Consolidarea prezenței navale alimentează speculațiile privind posibilitatea reluării operațiunilor militare de amploare împotriva Iranului, însă nu există o confirmare oficială că Washingtonul a luat o asemenea decizie.

Sosirea portavionului USS Theodore Roosevelt a fost confirmată de un oficial american pentru publicația The National. Nava a intrat în zona operațională CENTCOM duminică, potrivit informațiilor publicate de presa internațională.

Prin această desfășurare, Statele Unite au trei grupuri de atac ale portavioanelor în regiune. USS Theodore Roosevelt se alătură portavioanelor USS George H.W. Bush și USS George Washington, deja prezente în zona de operațiuni.

Potrivit informațiilor publicate de The Times of Israel, citând relatări ale jurnalistului Barak Ravid de la Axios, prezența militară americană include peste 20.000 de marinari și pușcași marini, precum și sute de aeronave.

Desfășurarea celor trei grupuri aeronavale reprezintă o concentrare importantă de forțe militare americane într-o regiune în care confruntările cu Iranul continuă de mai multe luni.

Sosirea portavionului are loc după un nou incident militar în Bahrain. Garda Revoluționară Islamică din Iran a anunțat că a lansat șase drone asupra unei baze militare americane din zona Al-Riffa, unde se află instalații utilizate de forțele SUA.

Autoritățile din Bahrain au anunțat însă că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat mai multe atacuri iraniene, împiedicând munițiile să ajungă la țintele vizate.

Potrivit Reuters, incidentul a determinat autoritățile să emită alerte de securitate și să le recomande locuitorilor să se adăpostească. Exploziile au fost auzite în cursul dimineții de duminică.

Teheranul a revendicat atacul, prezentându-l drept o acțiune împotriva infrastructurii militare americane. Informațiile privind lovirea cu succes a bazei nu au fost confirmate independent.

Un alt episod de tensiune s-a produs în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol. Iranul a susținut că mai multe nave au lovit mine marine și au luat foc. Aceste informații nu au putut fi verificate independent.

Washingtonul menține presiunea asupra Teheranului prin blocada navală impusă porturilor iraniene. În paralel, Iranul încearcă să-și exercite influența asupra traficului maritim din Strâmtoarea Ormuz.

Importanța acestei zone depășește confruntarea militară dintre cele două state. Strâmtoarea reprezintă un coridor strategic pentru transporturile internaționale de petrol și gaze naturale, iar orice perturbare prelungită a navigației poate afecta piețele energetice și comerțul mondial.

Reuters a relatat luni, 16 noiembrie, că tensiunile din Bahrain și informațiile despre incidentele maritime din apropierea Strâmtorii Ormuz au influențat evoluția burselor din statele Golfului.

Consolidarea dispozitivului militar american are loc în condițiile în care eforturile diplomatice pentru oprirea conflictului nu au dus la un rezultat concret.

Potrivit publicației The National, războiul a început la 28 februarie 2026, după atacurile lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. De atunci, confruntarea s-a extins în regiune, iar tensiunile au afectat securitatea bazelor militare americane și transportul maritim.

În paralel cu desfășurarea forțelor navale, există în continuare contacte diplomatice. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, urma să efectueze marți o vizită în Oman, unde avea programate discuții cu omologul său.

Omanul a avut în repetate rânduri un rol de intermediar în dialogul dintre Washington și Teheran.

Prezența simultană a trei grupuri de atac ale portavioanelor americane oferă Washingtonului o capacitate militară considerabilă în regiune. Acestea pot susține operațiuni aeriene și navale și pot asigura o prezență militară extinsă în apropierea Iranului.

Totuși, desfășurarea suplimentară de nave nu reprezintă, în sine, dovada unei decizii de reluare a bombardamentelor. Informațiile despre o posibilă ofensivă de amploare trebuie privite cu prudență, în lipsa unui anunț oficial al administrației americane sau al Pentagonului.

În acest moment, situația rămâne marcată de trei evoluții majore: consolidarea prezenței militare americane, incidentele din Golful Persic și blocajul diplomatic dintre Washington și Teheran.