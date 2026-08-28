Statele Unite pregătesc desfășurarea portavionului USS Theodore Roosevelt în Orientul Mijlociu, în următoarele săptămâni, pentru a prelua misiunea de la USS George Washington, ajuns în regiune de numai o săptămână. Informația a fost publicată de US Naval Institute News și apare în contextul menținerii unei prezențe navale americane importante în zonă.

Decizia este importantă deoarece schimbarea vine după o serie de desfășurări prelungite ale portavioanelor americane, care au pus presiune atât pe echipaje, cât și pe capacitatea logistică a Marinei SUA. Potrivit USNI News, grupul de luptă Theodore Roosevelt este așteptat să plece din San Diego, California, și să intre în zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA.

USS Theodore Roosevelt, împreună cu navele de escortă și avioanele din grupul său aerian, ar urma să îl înlocuiască pe USS George Washington.

George Washington a ajuns în zona Flotei a 5-a americane în jurul datei de 19 august. Portavionul fusese trimis pentru a prelua misiunea de la USS Abraham Lincoln, după ce această navă a avut una dintre cele mai lungi desfășurări recente ale Marinei americane.

Potrivit USNI News, schimbarea rapidă a portavioanelor ar putea reprezenta o soluție temporară pentru menținerea prezenței militare americane în regiune, în timp ce Theodore Roosevelt se pregătește să preia o misiune mai lungă.

Un oficial de rang înalt al Marinei SUA, citat de Institutul Naval American, a declarat că familiile militarilor de la bordul Theodore Roosevelt au fost deja informate să se pregătească pentru o absență de peste șapte luni.

Potrivit aceleiași surse, echipajului i s-ar fi transmis să ia în calcul chiar o desfășurare de aproximativ opt luni.

Durata este semnificativă în condițiile în care misiunile portavioanelor americane au devenit tot mai lungi în ultimii ani. USNI News arată că desfășurările prelungite au ridicat probleme legate de ritmul operațional, aprovizionare și presiunea asupra echipajelor.

Situația USS Abraham Lincoln a atras atenția în ultimele săptămâni. Portavionul a plecat din San Diego în noiembrie 2025 pentru o misiune planificată inițial în zona Indo-Pacificului.

Ulterior, nava a fost redirecționată spre Orientul Mijlociu, în contextul conflictului cu Iranul. Potrivit USNI News, Abraham Lincoln a petrecut o perioadă extrem de lungă pe mare, inclusiv peste 250 de zile consecutive fără escală într-un port.

Misiunea prelungită a generat preocupări în rândul familiilor militarilor și a alimentat discuțiile privind condițiile de viață și resursele disponibile pentru echipaj.

Marina americană a încercat între timp să îmbunătățească sistemul de aprovizionare pentru navele desfășurate pe termen lung, în special în ceea ce privește produsele necesare echipajelor.

După perioada îndelungată petrecută pe mare, USS Abraham Lincoln este programat să facă o escală în Thailanda.

Reuters a relatat că portavionul, care are la bord aproximativ 5.000 de marinari și pușcași marini, urma să ajungă în Thailanda pentru o perioadă de odihnă, recuperare și sprijin logistic.

Escala este programată după una dintre cele mai solicitante desfășurări recente ale unui portavion american. Autoritățile thailandeze au precizat că vizita este una de rutină și nu sunt programate exerciții militare.

Desfășurarea Theodore Roosevelt arată că Statele Unite intenționează să mențină o prezență importantă de forțe navale în Orientul Mijlociu.

USNI News relatează că Marina americană încearcă în același timp să găsească soluții pentru ca echipajele să beneficieze de escale în porturi pe durata misiunilor prelungite. Printre zonele analizate pentru astfel de opriri se numără Africa, India și chiar Singapore.

Pentru Washington, provocarea este dublă: menținerea capacității militare în Orientul Mijlociu și gestionarea unei flote care trebuie să răspundă simultan și altor priorități strategice, inclusiv din Indo-Pacific.