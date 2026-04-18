Cel mai mare portavion din lume se întoarce în Orientul Mijlociu. Presiunea asupra Iranului crește

Cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, a intrat din nou în apele Orientului Mijlociu, au declarat doi oficiali din domeniul apărării pentru Associated Press.

Portavionul USS Gerald R. Ford, care până de curând opera în estul Mediteranei, a tranzitat Canalul Suez, împreună cu două distrugătoare, USS Mahan și USS Winston S. Churchill, și operează acum în Marea Roșie, a declarat un oficial.

Ambii au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre operațiuni militare sensibile.

Portavionul USS Gerald R. Ford se întoarce în Marea Roșie după mai mult de o lună petrecută în Mediterană, în urma unui incendiu major într-o spălătorie, care a forțat nava să se întoarcă în port pentru reparații și a lăsat 600 de marinari fără locuri de dormit.

Portavionul a doborât, de asemenea, recordul pentru cea mai lungă desfășurare de portavioane de la războiul din Vietnam, în această săptămână.

Sosirea USS Gerald R. Ford duce acum numărul de portavioane americane din regiune la două, pe lângă USS Abraham Lincoln, aflat în Marea Arabiei.

USS George H. W. Bush se îndreaptă, de asemenea, spre regiune și se află în prezent în largul coastei Africii de Sud, potrivit unui oficial din domeniul apărării.

Deplasarea portavionului USS Gerald R. Ford în Orientul Mijlociu vine în contextul în care Statele Unite au impus, în urmă cu aproape o săptămână, o blocadă navală asupra Iranului, în încercarea de a-l determina să permită din nou circulația navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz.

Războiul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran și interpușii săi din zonă, precum gruparea teroristă Hezboolah din Liban, de cealaltă parte, se află acum într-o perioadă de două săptămâni de încetare a focului, care însă urmează să expire marți.

Iar președintele SUA, Donald Trump, care s-a declarat optimist în legătură cu situația negocierilor, a declarat că nu intenționează să prelungească armistițiul și că, dacă regimul de la Teheran nu va accepta condițiile pentru un acord de pace cuprinzător, atacurile asupra sa ar putea fi reluate.

Principalele puncte ale acordului vizează renunțarea Iranului la ambițiile sale nucleare și oprirea finanțării către grupările teroriste din zonă, precum și asigurarea unei navigații libere prin Strâmtoarea Ormuz, extrem de importantă pentru sistemul enegetic global. Donald Trump a anunțat vineri seară că trei obiective fundamentale pentru un acord au fost acceptate de Teheran, dar ulterior președintele parlamentului Iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a negat că s-ar fi ajuns la o înțelegere.