SUA amenință Iranul cu reluarea operațiunilor militare și extinderea blocadei maritime. Pete Hegseth: „Dacă aleg greșit, vor urma bombe”

Forțele militare ale Statelor Unite din Orientul Mijlociu sunt pregătite să reia operațiunile de luptă, în cazul în care Iranul nu acceptă un acord de pace. Declarația a fost făcută joi de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, în cadrul unui briefing organizat la Pentagon, unde oficialul a transmis un mesaj direct către conducerea de la Teheran.

„Iran, puteți alege un viitor prosper, o punte de aur, iar noi sperăm că veți face acest lucru pentru poporul iranian”, a declarat Hegseth.

Acesta a avertizat însă că o decizie contrară va avea consecințe severe pentru Iran.

„Dar dacă Iranul alege greșit, atunci va avea parte de o blocadă și de bombe care vor cădea asupra infrastructurii, energiei și sistemelor de alimentare.”

Ca parte a strategiei de presiune pentru forțarea Iranului să accepte un acord, forțele militare americane au instituit o blocadă asupra tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă din Iran.

Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA, a explicat că orice navă care ar putea sprijini Iranul va fi vizată.

„Vom urmări activ orice navă sub pavilion iranian sau orice navă care încearcă să ofere sprijin material Iranului”, a declarat acesta.

Potrivit oficialului american, navele care încearcă să forțeze blocada vor fi interceptate și avertizate direct de forțele americane.

„Dacă nu respectați această blocadă, vom folosi forța.”

Generalul a precizat că aceste măsuri vor fi aplicate atât în apele teritoriale ale Iranului, cât și în apele internaționale, ceea ce indică o extindere semnificativă a operațiunilor.

Secretarul Apărării a anunțat că Statele Unite vor împiedica toate navele să intre sau să iasă din porturile iraniene prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol la nivel global.

Potrivit lui Pete Hegseth, blocada va continua „atât timp cât va fi necesar”, iar la momentul declarațiilor aceasta se afla deja în a patra zi de aplicare.

În cadrul briefingului, oficialul american a transmis un avertisment explicit către conducerea militară a Iranului, inclusiv către Corpul Gardienilor Revoluției Islamice.

„Vă monitorizăm”, a spus Hegseth.

Acesta a adăugat că Statele Unite dispun de informații detaliate despre mișcările militare ale Iranului.

„Știm ce active militare ați mutat și unde le-ați deplasat.”

Într-o conferință de presă comună, generalul Dan Caine a subliniat că restricțiile impuse de Statele Unite nu fac nicio diferență în funcție de naționalitatea navelor.

„Să fie clar, această blocadă se aplică tuturor navelor, indiferent de naționalitate, care se îndreaptă către sau dinspre porturile iraniene”, a declarat acesta.