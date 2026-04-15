CENTCOM anunță superioritate maritimă în Orientul Mijlociu, Pakistanul încearcă să readucă cele două părți la negocieri

Un distrugător al Marinei SUA a interceptat marți două petroliere care încercau să plece din Iran și le-a ordonat să se întoarcă, a relatat Reuters, citând doi oficiali americani.

Navele au plecat din portul Chabahar din Golful Oman și au fost contactate de nava de război prin comunicații radio, au declarat oficialii pentru agenția Reuters.

Oficialii au mai spus că navele se numără printre cele șase despre care Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a declarat că au primit instrucțiuni să le întoarcă spre porturile iraniene după intrarea în Golf.

Amiralul Brad Cooper din cadrul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) a declarat marți seară că forțele americane au întrerupt comerțul maritim către și dinspre Iran, în timp ce armata impune o blocadă amplă a porturilor și zonelor de coastă ale acestuia.

„O blocadă a porturilor iraniene a fost implementată pe deplin, în timp ce forțele americane își mențin superioritatea maritimă în Orientul Mijlociu”, a declarat Brad Cooper într-un comunicat publicat pe X.

„Se estimează că 90% din economia Iranului este alimentată de comerțul internațional maritim”, a continuat el. „În mai puțin de 36 de ore de la implementarea blocadei, forțele americane au oprit complet comerțul economic pe cale maritimă, care intră și iese din Iran”, se mai arată în comunicat.

În același timp, se fac eforturi pentru reluarea negocierilor, după ce Pakistanul și-a reiterat marți angajamentul de a ajuta SUA și Iranul să ajungă la un acord de pace durabil.

Ministrul pakistanez de finanțe, Muhammad Aurangzeb, a declarat pentru Associated Press că liderii țării sale „nu renunță” la eforturile de facilitare a negocierilor dintre SUA și Iran.

Oficialul a subliniat că cele două părți nu au purtat discuții directe de aproape 50 de ani.

„Ne-ar plăcea foarte mult să vedem dacă putem continua dialogul”, a spus el. „Vom continua, iar conducerea noastră este în acest proces.”

Oficialii americani și iranieni au purtat discuții timp de aproximativ 21 de ore sâmbătă în Pakistan, dar nu au ajuns la un acord.