Fostul preot Cristian Pomohaci, cunoscut atât pentru activitatea sa artistică, cât și pentru scandalurile publice, și reținut miercuri într-un nou dosar de infracțiuni sexuale, ar fi acumulat, de-a lungul timpului o avere impresionantă, estimată prudent la peste un milion de euro.

Potrivit documentelor oficiale și investigațiilor jurnalistice, preotul caterisit Cristian Pomohaci deține un portofoliu de aproximativ 40 de imobile, printre care se numără zeci de apartamente, terenuri și construcții în mai multe orașe din țară, în special în Cluj-Napoca, Sibiu, Târgu Mureș și Baia Mare.

Doar cele opt apartamente deținute în Cluj-Napoca erau evaluate, în 2017, la peste 1,2 milioane de euro. O parte însemnată a averii provine din închirierea acestor proprietăți, dar și din donațiile primite de la enoriași în perioada în care a slujit ca preot, precum și din veniturile obținute din concerte și spectacole.

Deși nu există o evaluare publică recentă a averii sale totale, surse judiciare și jurnalistice estimează că valoarea totală a bunurilor deținute de Cristian Pomohaci se situează între 1,2 și 1,75 milioane de euro.

Acum, cu ocazia perchezițiilor desfășurate în noul dosar la locuința sa din județul Mureș, anchetatorii ar fi descoperit echivalentul a aproape două milioane de euro, în diverse monede. Astfel, potrivit unor surse judiciare citate de Antena3CNN, procurorii ar fi găsit acasă la Pomohaci următoarele sume: 7.911.000 lei, 239.500 euro, 10.400 lire sterline, 10.470 dolari canadieni, 3.630 dolari americani, 1.240.000 forinți, 1.000 franci elvețieni și 350 șecheli israelieni.

Reamintim că fostul preot, cântărețul Cristian Pomohaci, a fost reținut miercuri pentru 24 de ore, după percheziții desfășurate la două locuințe din Târgu Mureș, într-un dosar penal care vizează infracțiuni contra libertății și integrității sexuale. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a anunțat că cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.

„La data de 3 iunie 2026, sub coordonarea şi supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Mureş au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Târgu Mureş, într-o cauză penală privind săvârşirea unor infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale. În urma activităţilor desfăşurate şi a probatoriului administrat în cauză, în cursul acestei seri, un bărbat, de 57 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Mureş”, a anunţat, miercuri seara, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş.

Ancheta vizează suspiciuni potrivit cărora, începând cu anul 2022, Cristian Pomohaci ar fi întreținut relații sexuale consimțite cu minori de sex masculin cu vârste de până la 16 ani.

Reamintim că numele lui Cristian Pomohaci a mai fost asociat în trecut cu o anchetă privind raporturi sexuale cu minori. Dosarul respectiv a fost clasat în februarie 2019. La acel moment, procurorii au apreciat că faptele investigate erau prescrise, perioada scursă de la presupusa lor comitere depășind termenul legal de tragere la răspundere penală.

Clasarea acelui dosar nu are legătură directă cu actuala investigație, care vizează fapte diferite și o perioadă distinctă.

De asemenea, în anul 2020, Pomohaci a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală, după ce a ascuns venituri din chirii în valoare de peste 684.000 de lei. Dosarul a scos la iveală amploarea afacerilor imobiliare ale fostului preot, care a reușit să construiască un adevărat imperiu de proprietăți în doar câțiva ani.