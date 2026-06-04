Horoscopul lui Dom’ Profesor, 5 iunie 2026. Din Cehia

5 iunie

Pe 5 iunie s-au născut Federico Garcia Lorca, Francisco „Pancho” Villa, Regiomontanus Johann Muller, John Maynard Keynes, Cornelyus Ryan, Constantin Nottara, Alexandru Mirodan, Nicolae Iorga.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Dorotei din Tir, Marchian, Nicandru şi Leonid. Harţi, adică postul nu este obligatoriu.

Din nou o zi obişnuită, de lucru. “Kalendarul” este foarte precis în a ne spune să muncim cu spor!

De la prietena mea Ella Pospihalova, de la Radio Praga International (Radiodifuziunea Publică), am primit următoarea epistolă:

„Dragă prietene,

Dorim să te informăm despre schimbările care ne vor afecta începând cu luna iunie. Din cauza măsurilor de reducere a costurilor, va trebui să reducem ușor gama serviciilor noastre.

Începând cu 1 iunie, vă vom trimite newsletter-ul și revista noastră doar în zilele lucrătoare, adică de luni până vineri. Episoade noi din podcastul „Jumătate de oră în Republica Cehă” vor fi lansate în fiecare marți și vineri. Vă mulțumim pentru înțelegere și loialitate.”

Motivul l-am găsit în următoarea informație:

Potrivit Radiodifuziunii Cehe (ČRo), dacă proiectul de lege parlamentar privind taxele de radiodifuziune ar fi adoptat, aceasta ar pierde între 360 ​​și 370 de milioane de coroane (14,5 până la 15 milioane de euro) din venituri anuale. Bugetul său pentru acest an se ridică la 2,7 miliarde de coroane. Această reducere ar afecta conținutul și domeniul de aplicare al radiodifuziunii publice, ar duce la eliminarea a aproximativ 200 din cele 1.350 de posturi ale sale și ar pune capăt colaborării sale cu sute de colaboratori externi. Radiodifuziunea Cehă a declarat acest lucru într-un comunicat de presă și a transmis observațiile sale Ministerului Culturii.

Se așteaptă ca Televiziunea Cehă (ČT) să concedieze între 300 și 500 de angajați dacă bugetul său este redus cu aproximativ un miliard de coroane (aproximativ 40 de milioane de euro), așa cum este stipulat în proiectul de lege al guvernului care întră în vigoare anul viitor. Acest lucru a fost anunțat marți de Milan Fridrich, directorul general adjunct al ČT, la conferința Digimedia. Radiodifuziunea publică are în prezent aproape 3.000 de angajați și are un buget de 8,5 miliarde de coroane.

Câteva sute de angajați ai celor două instituții s-au adunat miercuri, îmbrăcați în negru, pentru a protesta împotriva reformei legislative propuse privind finanțarea radiodifuziunii publice. Guvernul urmează să examineze această nouă propunere pe 15 iunie, în urma unei întâlniri pe 9 iunie între directorii ČRo și ČT și prim-ministru.

Presa, media, jurnaliștii din toată lumea trec printr-o mare criză. Produsă de mutarea interesului ”cititorilor” către platforme, gen YouTube. Marea presă nu mai este credibilă, din cauza calității discutabile a jurnaliștilor, declarația îi aparține lui Rupert Murdoch. Probabil, dacă mai trăiesc, o să fiu obligat și eu să devin un ”creator de conținut”.

Un bărbat suspectat de spionaj pentru un serviciu de informații chinez va fi judecat în instanțele cehe. Acest lucru a fost confirmat luni site-ului iROZHLAS.cz de către un purtător de cuvânt al Tribunalului Municipal din Praga, care se va ocupa de caz.

El este urmărit penal pentru activitate neautorizată în numele unei puteri străine și este prima persoană acuzată în Republica Cehă în baza acestei prevederi din codul penal.

Site-ul ceh de știri Seznam Zprávy a relatat anterior că bărbatul era corespondentul la Praga al unui ziar controlat de Partidul Comunist Chinez.

În cadrul acestei activități, se presupune că s-a întâlnit cu oficiali politici cehi și slovaci și a încercat să obțină informații secrete de la aceștia.

Patruzeci și patru de pompieri cehi vor fi detașați în Grecia în această vară. Aceștia vor fi puși la dispoziția colegilor lor greci pentru a participa la monitorizarea și stingerea incendiilor forestiere. Având sediul în orașul Patras, aceștia vor lucra prin rotație în două ture, între 15 iulie și 15 august, a anunțat marți Serviciul Ceh de Pompieri și Salvare. Republica Cehă va menține, de asemenea, în așteptare două elicoptere specializate, care pot fi detașate în alte țări europene, dacă este necesar.

Echipa cehă specializată în stingerea incendiilor forestiere la sol a obținut certificarea anul acesta în timpul unui exercițiu internațional desfășurat în Portugalia. Această certificare va permite unității să primească o finanțare sporită din partea Uniunii Europene pentru desfășurări viitoare.

Pentru sezonul 2026, Republica Cehă a închiriat două elicoptere echipate cu Bambivac-uri cu o capacitate de peste 3.000 de litri. Disponibile în perioada 15 iunie - 15 septembrie, acestea pot fi desfășurate în alte țări europene, dacă este necesar. În plus, pot fi mobilizate și elicoptere de poliție, echipate cu rezervoare de 900 de litri.

Pompierii cehi vor fi detașați în cadrul programului european de prepoziționare a UE. Un total de 777 de pompieri vor fi detașați în această vară în regiunile Europei cele mai expuse riscului de incendii forestiere.

Haideţi şi citiţi-mi horoscopul, este un mijloc ca să vă faceţi propriile planuri şi să le confruntaţi cu ceea ce vă propun eu, ca să nu aveţi surprize neplăcute, mâine, când este, în definitiv, o altă zi!

Eşti încurajat de familie, prieteni, colegi de serviciu, chiar de şeful tău, să continui cu idea ta. Poate fi ceva interesant, poate o sursă de venituri alternativă. Sau, de un talent al tău!

Evită să te enervezi degeaba din cauza unor nimicuri sau a unor defecte de comunicare. Fii deosebit de clar în discuţii sau în negocieri. Ziua respectivă este un bun prilej să recapeţi iniţiativa, mai ales în familie, dar şi la serviciu, sau în afaceri. Este, de asemenea o perioadă propice pentru relansarea unor proiecte mai vechi, care pot lua o variantă nouă. Călătoriile şi drumurile rămân în continuare favorabile prin aspectele benefice ale lui Mercur.

TAUR

Mici necazuri, adică dezamăgiri, cauzate de persoane în care ţi-ai investit încrederea şi speranţele. Impresia de greutate pe care o ai poate trece prin mişcare şi eliminarea toxinelor.

Configuraţia astrologică arată că o comunicare precisă a sentimentelor tale în perioada menţionată este foarte benefică şi cu efect pe termen lung. De asemenea, în afaceri şi politică nu lăsa nici o neclaritate în perioada menţionată, exprimă-te clar şi concis, ba mai repetă, la fel, dacă este nevoie. Fă-ţi stereotipuri de exprimare!

Astăzi poţi să aduci la bilanţul sentimental mulţumirea de a fi făcut ceva în interesul familiei tale! Realizezi că toate felurile de a câştiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit.

Ziua aceasta este perioada de timp amestecată în care aspectele benefice şi malefice se succed rapid, în funcţie de trecerea timpului. Sunt şi unele aspecte care arată noroc la bani, la obţinerea lor sau la cheltuirea lor inspirată, pentru că după cum spune înţeleptul chinez „sunt două căile să faci avere – să câştigi mulţi bani sau să faci cheltuieli inspirate”. Sunt şi unele probleme in familie – dar o atitudine ferma dar şi uşor comica rezolva situatia.

RAC

Eşti într-o dispoziţie negustorească. Te-ai târgui şi cu... bancomatul! Mici ambiţii secrete, nişte cumpărături, dar care nu-ţi dădeau pace, pot fi satisfacute astăzi, spre mulţumirea ta.

Fii selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza şi sinteza. Cum am mai spus, lucrurile pot să fie mai simple.Trebuie să recuperezi timpul pierdut; de asemenea este bine să reconfirmi înţelegerile şi promisiunile făcute, cele care îţi convin, binânţeles, – în sensul verificării dacă partenerii de sau din familie sau de afaceri sunt capabili să se ţină de cuvânt, iar pe de altă parte poţi adăuga nuanţe favorabile ţie.

Nu te lua după zvonuri, verifică şi controlează. Forţa morală şi curajul care te caracterizează suplinesc astăzi lipsa de energie provocată de oboseala cronică. Dar, odihneşte-te mai mult!

Poziţia reciprocă a lui Jupiter şi Mercur poate fi interpretată, pentru perioada imediat următoare, ce depaşeşte ziua în cauză, ca un posibil chilipir. Adică vei profita de o situaţie conjuncturală, şi/sau vei culege o parte din profiturile ce provin din aranjamentele altora. Fără nici o supărare, fără nici un reproş – fiecare pare că joacă pe „tabla” lui proprie fără să-i pese de ceilalţi, spune Jupiter!

FECIOARĂ

Vorbele tale au în acestă vineri un tăiş foarte ascuţit. Fii atent să nu ofensezi pe cine nu trebuie, pe cine ţine la tine! Lasă adevărurile şi criticile şi pregăteşte-te pentru weekend!

Poţi onora obligaţiile trecute, dar şi astea numai în sume mici. Aspectele negative sunt punctuale interesând câteva dintre domeniile vieţii. Un posibil incident domestic in familie. Cu atenţie şi diplomaţie, ba mai mult, folosind aurita cale de mijloc, fără să schimbi nimic din obiceiurile tale, sau să reaşezi dramatic relaţii şi legături, dar fiind în permanenţă atent – totul poate fi astăzi în echilibru şi în avantajul tău.

Domeniul sentimental este avantajat. Configuraţia stelelor arată o zi bună, mai ales în ceea ce priveşte sănătatea şi amorul. Nu exagera cu bătutul la cap inutil, anturajul este binevoitor!

O veste îţi va face mare plăcere. Este indicat să dai mai multă atenţie problemelor de familie. Câştiguri neaşteptate urmate de pierderi la fel de neaşteptate. Înfumurarea şi aerele de primadonă îţi vor trece imediat când o să faci socoteala cât ai cheltuit perioada asta şi ce datorii ai de achitat. Bate un vant de libertate, mai ales prin buzunare si prin portofel, asa ca pune-ţi capul la contribuţie cum să faci rost de bani! Stelele îţi sunt favorabile, aşa că o să te descurci şi de data asta. Ca un acrobat fără plasă!

SCORPION

Situaţia la serviciu, sau acasă, pare tensionată dar o poţi dezamorsa prin calm şi cooperare. Evită polemicile şi ca rezultat activitatea ta poate fi fructuoasă şi aducătoare de mulţumire. Ritmul tău de viaţă este foarte rapid, cel puţin astăzi, la acest început gotic de muson de vară. Puţini ţin pasul cu tine. Eşti ca o văpaie, ca un aruncător de flăcări, iar natura ta neastâmpărată suportă bine vremea ciudată şi acceleraţia propriului ritm. Sigur, pe termen scurt. După aproape... câteva ore de viaţă trepidantă bateriile tale se consumă, ca în desenele animate. Aşa că din cascadă te transformi în... baltă, doar eşti semn de apă, tăbărând la propriu şi la figurat pe capul celor care mai au energie.

Zi benefică semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii intelegerilor legale, orice este legat de jurisprudenţă. Trebuie sa sprijini pe cineva din anturaj care are mare nevoie de ajutor!

Un procent dintre nativii din zodia Săgetătorului, astăzi, nu se bucură foarte mult. Recunosc, are motive. Şi tu ai motivele tale. Dar numai tu eşti de vina, pentru că nu ai puterea sa-ţi cauţi calea şi să rezişti influenţelor. Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori. Numară in gind pana la zece si zambeşte din nou! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare, dar tot ale familiei.

CAPRICORN

Te bazezi mult pe legăturile de familie, pe clanul tău de prieteni şi astăzi constaţi că nu te-ai înşelat. Primeşti ajutor şi sprijin şi lucrurile par că merg din ce în ce mai bine!

Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Soarele este convenţional în Gemeni şi acest lucru se poate ilustra astăzi printr-o creştere a energiei, a capacităţii de activitate, dar şi printr-o nelinişte şi foială permanentă. Parcă, astăzi, mai ales pe seară nu-ţi găseşti locul. Zâmbeşte şi o să fie bine!

Astăzi ai o idee fixă: să transformi, să schimbi, să restructurezi, să reorganizezi… ideile tale, concepţiile! Îndrăzneaţă iniţiativă dar caracteristică şi chiar necesară unui semn de aer!

Nu refuza nimic, dar nici nu face „mişcări” - păstrează zâmbetul pe buze, steaua ta protectoare, Altair cel puternic, te vor proteja in continuare! Ai incredere! Nu deschide nici o direcţie, nici un proiect ziua asta, chair dacă se zice ca lucrurile trebuiesc pornite acum, lasă ca lucrurile să se aranjeze de la sine. Ocoleşte orice discuţie cu anturajul apropiat despre posesiuni comune.

PEŞTI

Trebuie să faci faţă unor decizii rapide. Nu îţi place tensiunea şi presiunea psihică, dar este în interesul tău! Este vorba de un examen, un prag, un obstacol pe care poţi să-l treci!

Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre Venus şi alte planete arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru relaţii romantice. In prima parte a zilei, dimineaţa, ai o mică complicaţie de ordin financiar: o factură sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ. Perioada este favorabilă călătoriilor, mai depărtate sau apropiate – asta dacă trebuie să pleci, după program, în weekend!