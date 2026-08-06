Autoritățile din Coreea de Sud au mobilizat drone echipate cu camere cu termoviziune și difuzoare pentru a proteja fermierii vârstnici în timpul valului de căldură extremă care afectează țara, potrivit Korea Forest Service.

Măsura este aplicată în provincia Gyeongsang de Nord, una dintre cele mai importante regiuni agricole ale statului asiatic, unde temperaturile au depășit 41 de grade Celsius.

Sistemul are rolul de a reduce numărul îmbolnăvirilor și al deceselor provocate de temperaturile ridicate. Dronele survolează terenurile agricole, identifică zonele cu risc crescut și transmit mesaje audio prin care îi îndeamnă pe agricultori să își întrerupă activitatea, să se hidrateze și să evite expunerea prelungită la soare.

Autoritățile regionale au extins utilizarea unui sistem dezvoltat inițial în 2023 împreună cu Serviciul Forestier al Coreei pentru monitorizarea faunei sălbatice. Începând din 2025, tehnologia a fost adaptată pentru gestionarea situațiilor generate de caniculă.

Dronele pot acoperi o distanță de până la cinci kilometri și ajung cu ușurință în terenuri agricole izolate, unde accesul echipelor de intervenție este dificil. Prin intermediul difuzoarelor, acestea transmit mesaje precum: „Nu lucrați timp îndelungat” sau „Există avertizare de caniculă, fiți atenți”.

În același timp, camerele cu termoviziune permit identificarea suprafețelor unde temperaturile sunt cele mai ridicate și unde riscul pentru lucrătorii agricoli este mai mare. Astfel, avertizările sunt direcționate către persoanele aflate în zonele cele mai expuse.

Provincia Gyeongsang de Nord concentrează aproximativ 16,7% din totalul gospodăriilor agricole din Coreea de Sud, cel mai ridicat procent la nivel național. Totodată, regiunea se confruntă cu o îmbătrânire accentuată a populației rurale.

Datele oficiale arată că aproape 60% dintre fermierii din această provincie au peste 65 de ani, categorie considerată de specialiști printre cele mai vulnerabile în perioadele cu temperaturi extreme. Persoanele în vârstă prezintă un risc mai ridicat de insolație, deshidratare și alte afecțiuni asociate expunerii îndelungate la căldură.

Din acest motiv, autoritățile au decis să utilizeze tehnologia pentru a transmite avertizări rapide direct în câmp, fără a depinde exclusiv de alertele difuzate prin televiziune, radio sau telefon.

Canicula care afectează Coreea de Sud în această vară a determinat autoritățile centrale să adopte măsuri suplimentare de protecție a populației. Președintele Lee Jae Myung a descris valul de căldură drept un „dezastru național” și a cerut mobilizarea instituțiilor responsabile pentru limitarea efectelor temperaturilor extreme.

Potrivit datelor oficiale, cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața în urma fenomenelor asociate caniculei. În paralel, temperaturile ridicate pun presiune și asupra agriculturii, existând temeri privind impactul asupra producției agricole și asupra sănătății lucrătorilor din mediul rural.

Prin utilizarea dronelor cu termoviziune și sisteme audio, autoritățile încearcă să reducă riscurile pentru una dintre cele mai vulnerabile categorii profesionale și să intervină rapid în zonele unde expunerea la căldură este cea mai mare.