Un tribunal din Coreea de Sud a decis miercuri, 16 septembrie, că Coreea de Nord trebuie să plătească guvernului de la Seul despăgubiri de aproximativ 44,6 miliarde de woni, echivalentul a 32,5 milioane de dolari, pentru distrugerea unui birou comun de legătură intercoreean din Kaesong, în 2020, potrivit agenției Associated Press.

Hotărârea Tribunalului Central din Seul reprezintă o premieră: este primul proces prin care guvernul sud-coreean a solicitat direct despăgubiri de la Coreea de Nord. În același timp, aplicarea efectivă a deciziei este incertă, deoarece Seulul nu dispune de un mecanism practic prin care să oblige Phenianul să achite suma.

Clădirea vizată de proces se afla în orașul Kaesong, în apropierea graniței dintre cele două state. Biroul comun de legătură fusese inaugurat în septembrie 2018, într-o perioadă în care relațiile dintre cele două Corei se îmbunătățiseră, și avea rolul de a facilita comunicarea și cooperarea între cele două guverne.

Activitatea biroului fusese însă suspendată în ianuarie 2020, pe fondul măsurilor adoptate în timpul pandemiei de COVID-19. Clădirea era goală atunci când Coreea de Nord a detonat-o, pe 16 iunie 2020.

Phenianul a justificat acțiunea prin nemulțumirea față de autoritățile sud-coreene, pe care le-a acuzat că nu au împiedicat activiștii nord-coreeni să trimită peste graniță baloane cu pliante critice la adresa regimului lui Kim Jong Un.

Guvernul sud-coreean a deschis procesul în iunie 2023, solicitând inițial despăgubiri de aproximativ 44,7 miliarde de woni.

Potrivit Ministerului Unificării, suma includea aproximativ 10,25 miliarde de woni pentru clădirea biroului și alte 34,45 miliarde de woni pentru o instalație de sprijin din apropiere, care a fost grav afectată de explozie.

Instanța a stabilit acum plata a aproximativ 44,6 miliarde de woni. Hotărârea vine la mai bine de trei ani după depunerea acțiunii în instanță.

Procesul are o importanță juridică aparte pentru Coreea de Sud, deoarece este prima dată când guvernul de la Seul inițiază o acțiune în despăgubiri împotriva guvernului nord-coreean.

Deși instanța sud-coreeană a stabilit suma datorată, nu există în prezent o cale clară prin care Seulul să poată recupera efectiv banii de la Phenian.

Relațiile dintre cele două țări sunt profund deteriorate, iar Coreea de Nord nu a recunoscut autoritatea instanțelor sud-coreene asupra sa. AP notează că hotărârea are, în aceste condiții, în principal o valoare simbolică.

Autoritățile nord-coreene nu au oferit imediat o reacție la decizia Tribunalului Central din Seul.

Ministerul Unificării din Coreea de Sud a declarat că respectă hotărârea instanței și a transmis că problemele dintre cele două state trebuie rezolvate prin dialog și cooperare.

Biroul de legătură a fost creat într-o perioadă de apropiere diplomatică. În 2018, liderul nord-coreean Kim Jong Un și președintele sud-coreean de atunci, Moon Jae-in, s-au întâlnit de trei ori.

În același an, au avut loc și negocieri directe între Kim Jong Un și Donald Trump, aflat atunci la primul mandat de președinte al Statelor Unite. Procesul diplomatic a intrat însă în impas după summitul Kim-Trump de la Hanoi, din februarie 2019.

Ulterior, Coreea de Nord și-a continuat dezvoltarea programelor nuclear și balistic și și-a consolidat relațiile cu Rusia. În septembrie 2026, Kim Jong Un a reafirmat intenția Phenianului de a aprofunda cooperarea cu Moscova.

În paralel, Coreea de Nord a respins până acum mai multe inițiative de dialog venite din partea Seulului și Washingtonului.

Guvernul sud-coreean condus de președintele Lee Jae Myung a adoptat o abordare mai orientată spre reluarea dialogului cu Phenianul.

Chiar în această perioadă, autoritățile sud-coreene au transmis că sunt pregătite să ofere echipamente medicale Coreei de Nord dacă Phenianul solicită acest lucru. Ministerul Unificării a precizat că a obținut deja aprobările necesare din partea ONU și că există și un buget pregătit pentru această eventualitate.

În acest context, hotărârea privind biroul distrus la Kaesong are o dublă semnificație: stabilește oficial, în sistemul juridic sud-coreean, valoarea prejudiciului provocat de demolarea clădirii, dar nu oferă și o soluție practică pentru recuperarea banilor.