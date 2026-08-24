Coreea de Nord continuă pregătirile pentru o nouă desfășurare de trupe în Rusia, însă autoritățile sud-coreene nu au identificat deocamdată semne că transferul militar ar fi iminent, potrivit unei evaluări prezentate duminică, 24 august, de Ministerul Apărării de la Seul, potrivit agenției Reuters.

Informația este importantă în contextul cooperării militare tot mai strânse dintre Moscova și Phenian, care include deja livrări masive de muniție, rachete și desfășurări de militari nord-coreeni. Evaluarea sud-coreeană vine la scurt timp după ce Kim Yo Jong, sora liderului Kim Jong Un, a respins afirmațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind posibilitatea trimiterii a până la 50.000 de militari nord-coreeni în Rusia, potrivit Reuters.

Ministerul sud-coreean al Apărării a transmis evaluarea într-un document adresat parlamentarului Yu Yong-weon. Potrivit biroului acestuia, Phenianul continuă pregătirile pentru o nouă desfășurare de trupe în Rusia.

Autoritățile sud-coreene precizează însă că nu există, în prezent, indicii clare că transferul ar urma să aibă loc imediat.

Declarația apare după ce Volodimir Zelenski a afirmat în această lună că Phenianul ar putea trimite între 30.000 și 50.000 de militari suplimentari pe teritoriul Rusiei. Afirmația a fost respinsă ulterior de Kim Yo Jong, una dintre cele mai influente persoane din conducerea nord-coreeană.

Evaluarea prezentată de Seul include și noi date despre sprijinul militar oferit de Coreea de Nord Rusiei.

Ministerul Apărării estimează că Phenianul a furnizat Moscovei peste 15 milioane de proiectile de artilerie, calculate în echivalentul obuzelor de calibrul 152 mm. Coreea de Nord ar fi continuat, de asemenea, să livreze sisteme de armament, inclusiv rachete balistice cu rază scurtă de acțiune.

Cooperarea dintre cele două state s-a intensificat după invazia rusă în Ucraina din 2022. Potrivit evaluărilor sud-coreene, ucrainene și occidentale, Phenianul a început să furnizeze muniție și rachete Rusiei în 2023, iar din 2024 a trimis și militari.

Moscova și Phenianul au negat anterior transferurile de armament.

Un alt element urmărit de serviciile de informații sud-coreene este experiența acumulată de armamentul nord-coreean în condiții reale de luptă.

Biroul parlamentarului Yu Yong-weon, citând o evaluare a Agenției de Informații pentru Apărare din Coreea de Sud, a arătat că rachetele nord-coreene folosite în război ar putea să-și fi îmbunătățit precizia.

Potrivit evaluării, acest lucru ar putea fi rezultatul datelor obținute de pe câmpul de luptă, combinate cu consultanță tehnică și sprijin privind componentele oferite de Rusia.

Această experiență este urmărită cu atenție de Seul și de aliații săi, deoarece ar putea contribui la dezvoltarea capacităților militare ale Coreei de Nord dincolo de războiul din Ucraina.

Ministerul sud-coreean al Apărării a mai transmis că dezvoltarea unor rachete balistice și sisteme de lansatoare multiple nord-coreene, considerate destinate unui eventual conflict cu Coreea de Sud, se apropie de finalizare.

De asemenea, racheta balistică cu rază intermediară Hwasong-12, despre care Seulul afirmă că poate ajunge până în teritoriul american Guam, este pregătită pentru intrarea în serviciul operațional.

Coreea de Nord dispune și de rachete balistice intercontinentale care, din punct de vedere al razei de zbor, ar putea ajunge pe teritoriul continental al Statelor Unite. Autoritățile sud-coreene spun însă că unele tehnologii esențiale, inclusiv capacitatea focoaselor de a reintra în atmosferă, nu au fost confirmate.

Posibila trimitere a unor noi trupe nord-coreene în Rusia ar reprezenta o nouă etapă în apropierea militară dintre Moscova și Phenian.

Pentru Ucraina, acest sprijin poate însemna resurse suplimentare pentru Rusia. Pentru Coreea de Sud și aliații săi, principala preocupare este însă că participarea directă la conflict și cooperarea cu Rusia ar putea permite Phenianului să obțină experiență militară și tehnologică pe care să o folosească ulterior în regiunea Asia-Pacific.

Deocamdată, Seulul afirmă că pregătirile pentru o nouă desfășurare continuă, dar că nu există indicii privind un transfer iminent de trupe.