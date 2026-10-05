Un exercițiu militar cu aproximativ 350 de militari și peste 20 de nave și ambarcațiuni rapide se desfășoară, între 5 și 9 octombrie 2026, pe brațul Sfântu Gheorghe, în zona gurilor de vărsare ale Dunării, potrivit Ministerului Aparării Naționale (MApN).

Exercițiul Danube Protector 26 este organizat pentru pregătirea echipajelor în misiuni de securitate fluvială și în situații de criză, inclusiv în condiții dificile, potrivit Ministerului Apărării Naționale.

La activități participă militari din Flotila Fluvială, Baza Logistică Navală, Centrul 39 Scafandri și Direcția Hidrografică Maritimă.

MApN precizează că exercițiul are loc anual și urmărește verificarea capacității structurilor participante de a acționa în scenarii care presupun amenințări la adresa securității și libertății de navigație.

Potrivit MApN, scenariul include respingerea unui inamic și securizarea căilor de comunicații fluviale, în cooperare cu alte structuri. Militarii se antrenează, de asemenea, pentru asigurarea libertății de navigație și pentru aplicarea unor măsuri de siguranță și protecție a forței.

Exercițiul se desfășoară în condițiile unui conflict simulat și include situații asociate unor amenințări asimetrice. Astfel de scenarii permit verificarea modului în care echipajele și structurile de sprijin reacționează la situații complexe pe căile navigabile.

Pregătirea este realizată într-o zonă importantă pentru navigația fluvială și pentru legătura dintre Dunăre și Marea Neagră.

În cadrul exercițiului au fost desfășurate peste 20 de nave și ambarcațiuni rapide. Participarea mai multor structuri ale Forțelor Navale permite antrenarea unor misiuni care necesită coordonarea echipajelor, a scafandrilor și a structurilor cu atribuții hidrografice și logistice.

Danube Protector 26 se desfășoară pe brațul Sfântu Gheorghe, la gurile de vărsare ale Dunării, între 5 și 9 octombrie. Zona presupune condiții specifice navigației fluviale, iar pregătirea în astfel de condiții face parte din obiectivele exercițiului.

MApN subliniază că echipajele sunt instruite pentru misiuni de securitate fluvială și pentru situații de criză, inclusiv în condiții dificile.

Ministerul Apărării Naționale arată că Dunărea are o importanță strategică pentru România. Fluviul traversează zece țări, iar prin sistemul Rin-Main-Dunăre este asigurată legătura navigabilă dintre Marea Neagră și Marea Nordului.

Pentru România, Dunărea are atât o importanță economică și de transport, cât și una legată de securitatea națională. Poziționarea țării la Dunăre și la Marea Neagră face ca protejarea infrastructurii și a rutelor de navigație să reprezinte o componentă importantă a pregătirii structurilor militare.

Exercițiul are loc într-un context regional în care MApN monitorizează în mod constant incidentele produse în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Potrivit datelor publicate de minister la 5 octombrie 2026, au fost raportate, de la începutul războiului din Ucraina, 152 de atacuri în apropierea frontierei, 49 de pătrunderi neautorizate și nouă situații în care au fost neutralizate mine marine aflate în derivă în zona relevantă pentru România.

MApN precizează că Danube Protector 26 este un exercițiu organizat anual. Scopul său este pregătirea personalului și verificarea capacității structurilor navale de a executa misiuni de securitate fluvială, de protecție a forței și de menținere a libertății de navigație.

Activitățile din perioada 5-9 octombrie se desfășoară pe fondul unui program mai larg de pregătire militară. În aceeași perioadă, Ministerul Apărării Naționale desfășoară și exercițiul de mobilizare MOBEX București-Ilfov 26, programat între 5 și 12 octombrie, pentru verificarea stadiului pregătirii pentru apărare.

MApN precizează că exercițiile de tip MOBEX sunt planificate și organizate anual.