Socrul lui Călin Georgescu, audiat ca martor la DIICOT pentru bani transferați lui Răzvan Leu

Vasile Moldoveanu, socrul lui Călin Georgescu a ajuns la DIICOT și este audiat la această oră de procuror în dosarul în care ginerele lui este acuzat, alături de afaceristul Ionel Rusen, de grup organizat și înșelăciune în formă continuată.

În același timp, azi, Călin Georgescu ar putea fi adus la Judecătoria sector 3, unde acesta a contestat amenzile cumulate la valoarea de 200.000 de lei date de AEP, după ce fostul candidat la prezidențiale nu a declarat veniturile din campania electorală și nu a respectat termenele de 15 și 30 de zile de la finalizarea campaniei electorale. AEP a constatat atunci și lipsa codurilor de mandatar financiar. Dacă cererea sa va fi respinsă, Georgescu va trebuie să depună la AEP această sumă, altfel ANAF poate pune poprire pe conturile sale.

Audierea lui Vasile Moldoveanu, tatăl Cristelei Georgescu, prezintă interes pentru procuror, întrucât din documentele existente până la această oră, reiese că omul de afaceri Răzvan Leu a primit prin transfer bancar 118.000 lei de la Vasile Moldoveanu, socrul lui Călin Georgescu, înainte de data stabilită pentru a se prezenta la mediator, în 18 octombrie 2023. Medierea nu a mai avut loc.

Este posibil ca și tatălui Cristelei să i se facă percheziție informatică a telefonului, pentru a se vedea ce discuții au existat cu privire la acest transfer.

În ce privește perchezițiile informatice pe aparatura digitală, ridicată de anchetatori după perchezițiile domiciliare la Rusen și Georgescu, acestea s-au încheiat la omul de afaceri, dar la fostul candidat la președinție urmează să fie finalizate în această săptămână.

Călin Georgescu se află în arest preventiv de o săptămână, refuzând mâncarea dată de instituție, iar susținătorii săi speră ca el să poată fi eliberat mai devreme decât termenul de 30 de zile dat până la prelungirea acestei măsuri.