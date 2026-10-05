Hagi a decis lotul pentru meciul cu Suedia

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lotul de 23 de jucători pe care se va baza România în partida cu Suedia, programată în această seară, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în Liga Națiunilor.

Naționala României are mai multe absențe importante înaintea confruntării cu suedezii. Radu Drăgușin și Virgil Ghiță nu pot evolua din cauza suspendărilor, în timp ce Marius Marin, Louis Munteanu și Daniel Bîrligea au devenit indisponibili după ce s-au accidentat.

Cei cinci jucători au părăsit deja cantonamentul echipei naționale.

Pe lângă absențele provocate de suspendări și accidentări, Gheorghe Hagi a decis să nu îi includă în lotul pentru partida cu Suedia pe Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei.

Astfel, selecționerul va avea la dispoziție 23 de fotbaliști pentru partida de pe Arena Națională, într-un moment dificil pentru reprezentativa României. „Tricolorii” au pierdut toate cele trei meciuri disputate până acum în actuala campanie din Liga Națiunilor.

Prima înfrângere a venit chiar în fața Suediei, în partida disputată în deplasare. România a pierdut atunci cu 2-1. A urmat meciul de pe teren propriu cu Bosnia, încheiat cu scorul de 4-2 în favoarea oaspeților.

Cea mai drastică înfrângere a venit în deplasarea din Polonia, unde naționala României a fost învinsă cu 6-0.

Partida de pe Arena Națională reprezintă, astfel, următoarea ocazie pentru România de a obține primele puncte în această ediție a Ligii Națiunilor. Adversarul este însă chiar echipa care s-a impus în primul meci al campaniei, Suedia, care a câștigat confruntarea de pe teren propriu cu 2-1.

Meciul România – Suedia este programat în această seară, de la ora 21:45, pe Arena Națională. Lotul convocat pentru această partidă a fost stabilit de Gheorghe Hagi după evaluarea situației medicale și disciplinare a jucătorilor.