Fostul ministru de Interne Cătălin Predoiu critică modul în care fostul guvern a gestionat componenta economică a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite și susține că România a pierdut timp prețios în atragerea investițiilor americane, în contextul schimbării de paradigmă a politicii externe de la Washington.

Într-o postare publicată după discursul secretarului de stat american Marco Rubio, Predoiu afirmă că reconfigurarea politicii externe americane era previzibilă de mai mulți ani, iar autoritățile române ar fi trebuit să răspundă prin proiecte economice strategice concrete.

Fostul premier consideră că discursul lui Rubio, pe care îl califică drept unul istoric prin implicațiile sale asupra politicii externe și interne americane, nu ar trebui să surprindă nici România, nici Europa.

„Discursul secretarului de stat Rubio reconfirmă adaptarea politicii externe americane la realitățile geopolitice acumulate treptat în ultimii 10–15 ani”, afirmă Cătălin Predoiu.

Printre aceste realități, Predoiu enumeră profilarea Chinei ca principal competitor strategic al Statelor Unite, războiul din Ucraina, decalajele industriale, tehnologice și militare ale Europei, precum și riscul ca Iranul să devină o putere nucleară, cu efecte majore asupra securității Orientului Mijlociu și a Israelului.

La acestea se adaugă problemele interne ale SUA, de la modernizarea infrastructurii critice și refacerea capacității industriale până la menținerea leadershipului în domeniul tehnologiilor civile, militare și spațiale, în condițiile unor tensiuni sociale tot mai accentuate.

„Toate aceste cauze interne și externe, plus multe altele (nu este loc să intrăm în detalii aici), au constituit premisele reconfigurării fundamentelor politicii externe americane promovate de administrația Trump”, scrie Predoiu.

În opinia lui Cătălin Predoiu, schimbarea de direcție a administrației americane putea fi anticipată încă din perioada campaniei electorale a lui Donald Trump, precum și din discursurile și politicile publice anunțate și implementate începând cu 2025.

„Discursurile de campanie ale candidatului de atunci, Donald Trump, precum și discursurile și politicile publice anunțate și puse în aplicare de administrația SUA începând cu 2025 au indicat cu limpezime schimbarea abordării americane în relațiile internaționale, în raport cu realitățile geopolitice acumulate în ultimii 10–15 ani”, susține fostul premier.

Predoiu consideră că România ar fi trebuit să înțeleagă din timp aceste semnale și să își adapteze strategia diplomatică și economică. El reproșează clasei politice că nu a analizat suficient de atent evoluțiile de la Washington și nu a desfășurat o activitate diplomatică susținută, prin contacte permanente cu reprezentanții establishmentului politic american, indiferent de apartenența lor politică.

În opinia sa, o asemenea abordare ar fi permis identificarea, încă de acum unul sau doi ani, a celei mai eficiente modalități de protejare a intereselor României: atragerea rapidă a unor investiții americane majore.

„Dacă acești «indicatori» ar fi fost studiați, analizați și descifrați suficient de atent și la timp, iar analiza ar fi fost dublată de o «muncă de teren» desfășurată de politicieni (parlamentari, miniștri, prim-miniștri), prin contacte permanente cu establishmentul politic american bipartizan, la fața locului, la Washington, s-ar fi ajuns, încă de acum un an sau doi, la concluzia că cel mai bun mod de a securiza interesele noastre în fața «învolburărilor» geopolitice și de securitate era creșterea rapidă și substanțială a numărului de proiecte economice strategice în România, cu investitori privați și publici din SUA.”

Una dintre cele mai importante critici formulate de Cătălin Predoiu vizează activitatea fostului guvern, despre care afirmă că nu a reușit să transforme relația strategică dintre România și Statele Unite într-un instrument concret de dezvoltare economică și de consolidare a securității naționale.

„Din păcate, guvernul trecut a ratat acest obiectiv, dacă și-a propus vreodată, în mod sincer și serios, să îl atingă, în acord cu interesul național, dincolo de inițiativele personale izolate ale unor miniștri și de declarațiile de bune intenții”, afirmă Predoiu.

Acesta susține că pilonul economic al Parteneriatului Strategic nu a reprezentat o prioritate reală, iar stagnarea unor proiecte importante, inclusiv în domeniul nuclear și în industria de apărare, demonstrează lipsa unei strategii coerente.

„Realitatea arată că pilonul economic al Parteneriatului Strategic cu SUA nu a constituit o prioritate pentru guvernul trecut, dincolo de declarațiile de bune intenții.

Argumentul acestei afirmații este stagnarea majorității proiectelor, de la cele din domeniul nuclear până la cele din industria de apărare.

Guvernul trecut nu și-a pus problema construirii unui «pachet» clar definit și articulat de proiecte și nici nu a reușit să îl discute într-un cadru structurat cu administrația SUA sau cu investitori instituționali americani, deși subiectul a fost abordat ocazional.”

Predoiu califică această situație drept o eroare strategică, cu implicații directe asupra securității României.

În contextul discuțiilor privind întâlnirea de la Shenzhen, Cătălin Predoiu afirmă că România ar fi avut o poziție mai solidă dacă ar fi reușit să atragă în ultimii doi ani investiții americane de ordinul zecilor de miliarde de dolari.

„A fost o eroare strategică, cu consecințe directe asupra securității naționale.

Se discută astăzi cu emoție despre întâlnirea de mâine de la Shenzhen. Am fi avut mai puține emoții legate de această întâlnire dacă, în ultimii doi ani, am fi atras în România investiții de ordinul zecilor de miliarde de dolari, lucru fezabil.

Să ne uităm doar la cum s-au «mișcat» Polonia și Bulgaria în această direcție în ultimii doi ani, România având un potențial comparabil cu al Poloniei.

Potențial – capitol la care noi am stat mereu bine. La valorificarea acestui potențial am stat mereu slab.”

Fostul premier insistă că atragerea investițiilor americane nu trebuie privită ca o chestiune de simpatie politică față de administrația de la Washington, ci ca o componentă esențială a interesului național.

Unul dintre conceptele centrale ale analizei lui Predoiu este cel al „scutului economic”, reprezentat de investițiile strategice americane în economia românească. Acesta susține că asemenea investiții ar consolida relația bilaterală într-un mod care nu poate fi obținut exclusiv prin acorduri și angajamente militare.

„Ca să fie limpede și fără echivoc, vorbim aici despre interesele noastre și despre apărarea lor, nu despre simpatii subiective pentru administrația unui alt stat, fie el și SUA.

Vorbim despre nevoia noastră de a ne construi și «scuturi economice», pe lângă «scutul» de la Deveselu.

Un scut militar se poate demonta și retrage în câteva luni. Un «scut economic», construit din investiții în economia reală de ordinul zecilor de miliarde de dolari, nu poate fi mutat atât de simplu și de repede și, în consecință, va continua să fie apărat de cei care au adus respectivele miliarde în economie.

Cu alte cuvinte, «scutul economic» poate ține pe loc și «scutul militar».”

În această logică, investițiile americane în România nu ar avea doar o valoare economică, prin locurile de muncă, infrastructura și capacitățile industriale create, ci ar reprezenta și o garanție suplimentară a implicării intereselor americane în stabilitatea și securitatea țării.

Cătălin Predoiu apreciază că Administrația Prezidențială a depus eforturi importante în 2025 și 2026 pentru consolidarea relației cu Statele Unite, în contextul schimbării de paradigmă de la Washington.

El consideră însă că aceste demersuri nu pot produce rezultate suficiente fără implicarea directă a guvernului și fără proiecte economice concrete.

„Probabil pentru că a sesizat această deficiență strategică a guvernului trecut sau poate ca urmare a unei împărțiri a rolurilor, Administrația Prezidențială a făcut, în 2025 și 2026, eforturi substanțiale, pe multiple paliere, pentru securizarea relației cu SUA, în contextul schimbării de paradigmă în politica administrației americane.

Dar aceste eforturi nu își pot atinge obiectivele fără o susținere concretă, prin proiecte concrete, din partea guvernului.

Să vedem ce va aduce viitorul.”

În partea finală a analizei, fostul premier critică ceea ce numește o abordare de tip „denial” și „strategic wishful thinking” în raport cu noua politică externă americană.

El consideră că unii politicieni și reprezentanți diplomatici europeni au continuat să se raporteze la vechile formule ale Parteneriatului Strategic, fără să înțeleagă că Washingtonul solicită acum o implicare mai consistentă a aliaților în domeniul apărării, al dezvoltării tehnologice și al cooperării economice.

Predoiu avertizează și asupra ideii că situația s-ar putea întoarce la normalitatea diplomatică de dinaintea administrației Trump după alegerile parlamentare intermediare din SUA (midterms).

„În concluzie, discursul secretarului de stat Marco Rubio ar putea fi o surpriză doar pentru cei care s-au limitat, în mod periculos pentru interesele noastre românești și europene, să continue să recite mecanic «mantre» și formule pe care realitatea le-a depășit de doi ani.

A fost și rămâne eronată abordarea de tip «denial» față de schimbarea politicii americane, abordarea de tip «strategic wishful thinking», potrivit căreia va continua să funcționeze vechea «rețetă», în care americanii fac totul și plătesc totul, fără să ceară împărțirea sarcinilor, fără să ceară eforturi individuale de înarmare și dezvoltare tehnologică, fără să ceară proiecte concrete de cooperare economică și tehnologică”, scrie fostul ministru.

„La fel de eronat este și acel «wishful thinking» potrivit căruia, după «midterms», lucrurile se vor întoarce la vechiul «business as usual».”

Predoiu critică și discursul diplomatic bazat exclusiv pe invocarea parteneriatului strategic și a valorilor comune, fără rezultate economice și investiționale concrete.

„O asemenea abordare «paseistă», promovată de unii operatori politici și diplomatici, bazată pe «incantarea» «parteneriatului» și a «shared values», fără fapte concrete în plan economic, demonstra administrației americane nu doar bunele intenții, ci și capacitatea limitată de înțelegere strategică a interlocutorilor care o promovau: politicieni, miniștri (inclusiv de externe), premieri, diplomați, ambasadori, analiști etc.”

În același timp, Cătălin Predoiu respinge interpretarea potrivit căreia administrația americană ar urmări o Europă slabă. Dimpotrivă, el susține că Washingtonul își dorește aliați europeni mai puternici, capabili să își asume responsabilități militare și strategice sporite.

„Vorba unui lider european: e cazul să ne trezim sau, mai bine spus, e cazul ca unii să se trezească.

Dar nu pentru a constata, în mod greșit, că administrația SUA ar vrea o Europă slabă, ci, dimpotrivă, pentru a înțelege că administrația SUA așteaptă o Europă puternică și asertivă, capabilă militar, care să își asume viguros confruntările globale alături de SUA, beneficiind de umbrela nucleară americană.”

În încheiere, Cătălin Predoiu susține că România trebuie să recupereze timpul pierdut și să transforme componenta economică a relației cu SUA într-o prioritate națională.

El amintește că anul viitor se împlinesc 30 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic România–Statele Unite și consideră că cea mai bună modalitate de a marca momentul ar fi atragerea unor proiecte americane majore în economia românească.

„Cât despre noi, în modesta mea opinie, e simplu ce avem de făcut: să recuperăm timpul pierdut în dezvoltarea pilonului economic al Parteneriatului Strategic cu SUA.

Anul viitor se împlinesc 30 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic. Cea mai bună manieră de a-l aniversa este să «aducem» în România proiecte americane și investiții de zeci de miliarde de dolari.

Dar un guvern capabil, convins de această necesitate de securitate națională și sincer în abordarea sa, o poate face.”

Predoiu avertizează că evenimentele diplomatice și manifestările festive organizate cu ocazia aniversării Parteneriatului Strategic nu pot substitui rezultatele economice concrete.

„Altfel, «ploaia» de conferințe, seminarii, simpozioane și spectacole care va asezona anul aniversar al Parteneriatului Strategic cu SUA nu poate ține loc de bani și interese comune concrete.”

Mesajul central al analizei lui Cătălin Predoiu este că România trebuie să treacă de la declarațiile diplomatice despre parteneriatul cu Statele Unite la o cooperare economică și tehnologică susținută de investiții strategice, considerate de autor nu doar un motor de dezvoltare, ci și un instrument de consolidare a securității naționale.