Mai multe aeronave militare rusești au intrat marți, 25 august, în zona de identificare a apărării aeriene a Coreei de Sud, deasupra apelor estice ale țării, determinând armata de la Seul să mobilizeze avioane de vânătoare, potrivit agenției Yna.

Potrivit Statului Major Interarme sud-coreean, aeronavele rusești au intrat și apoi au ieșit din zona cunoscută sub numele de KADIZ, fără să încalce spațiul aerian suveran al Coreei de Sud.

Incidentul este important deoarece reprezintă un nou episod de acest tip la doar două luni după ce aeronave chineze și ruse au pătruns în aceeași zonă.

Aeronavele rusești au fost observate în apropierea insulei Ulleung și a insulelor Dokdo, în Marea Japoniei, denumită „Marea de Est” în Coreea de Sud.

„Armata sud-coreeană a detectat aeronavele militare rusești înainte ca acestea să intre în zona de identificare a apărării aeriene și a mobilizat avioane de vânătoare ale forțelor aeriene pentru a se pregăti pentru orice eventualitate”, a transmis Statul Major Interarme.

Autoritățile sud-coreene au subliniat că aeronavele nu au încălcat spațiul aerian al țării.

Zona de identificare a apărării aeriene, sau ADIZ, este diferită de spațiul aerian suveran al unui stat.

Aceasta reprezintă o zonă tampon instituită pentru identificarea și monitorizarea aeronavelor care se apropie de teritoriul unei țări și pentru prevenirea incidentelor. Aeronavele străine sunt, în mod obișnuit, așteptate să se identifice atunci când intră într-o astfel de zonă.

Intrarea într-o zonă ADIZ nu este însă echivalentă cu pătrunderea ilegală în spațiul aerian național. De asemenea, aceste zone nu sunt considerate teritoriu suveran în sensul spațiului aerian propriu-zis.

Situația de marți vine după un incident produs pe 27 iunie, când aproape zece aeronave militare chineze și ruse au intrat și au ieșit din KADIZ, deasupra apelor estice și sudice ale Coreei de Sud.

Nici atunci spațiul aerian sud-coreean nu a fost încălcat, însă Seulul a mobilizat avioane de luptă și a protestat ulterior pe lângă Moscova și Beijing. Ministerul Apărării sud-coreean a cerut celor două state să ia măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente.

La momentul respectiv, China a afirmat că forțele chineze și ruse desfășuraseră o patrulă aeriană strategică comună. Potrivit informațiilor transmise ulterior, operațiunea făcea parte din cooperarea militară dintre cele două țări.

Astfel de incidente sunt urmărite atent în Asia de Nord-Est, unde activitatea militară a Rusiei și Chinei a crescut în ultimii ani.

Chiar dacă aeronavele nu pătrund în spațiul aerian suveran, intrarea în zona de identificare a apărării aeriene determină autoritățile sud-coreene să reacționeze preventiv și să urmărească îndeaproape evoluția situației.

În cazul incidentului din 25 august, autoritățile de la Seul nu au raportat nicio încălcare a spațiului aerian și niciun incident între aeronavele implicate.