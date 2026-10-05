Președintele Greciei, Constantine Tassoulas, a reluat solicitările privind acordarea de reparații de război de către Germania, în timpul ceremoniilor organizate duminică, la 83 de ani de la masacrul de la Lingiades, un sat din nordul țării, unde trupele germane au ucis zeci de civili în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, potrivit Reuters.

Liderul de la Atena a amintit atrocitățile comise la 3 octombrie 1943, când militarii germani din divizia Edelweiss au jefuit și incendiat satul Lingiades, după care au executat 86 de localnici, precum și trei persoane din apropierea localitate Amfithea. Printre cele 89 de victime s-au numărat 41 de copii.

„Revendicările şi solicitările Republicii Elene privind reparaţiile germane rămân în vigoare, legitime, imprescriptibile şi susceptibile să fie reclamate”, a transmis Constantine Tassoulas, în mesajul său dedicat comemorării victimelor.

Constantine Tassoulas a participat la ceremoniile de comemorare și a subliniat că Grecia își va menține demersurile pentru obținerea despăgubirilor, în memoria celor uciși de trupele de ocupație.

„Ne amintim, ne susţinem revendicările şi ne protejăm viitorul, pentru că îi onoram pe civilii care au pierit aici, la Lingiades, în urmă cu 83 de ani”, a afirmat președintele grec, potrivit agenției oficiale ANA.

Acesta a insistat și asupra importanței păstrării memoriei crimelor comise în timpul ocupației germane.

„Reprezentând statul elen, doresc să subliniez că nu vom uita niciodată aceste crime de război, aceste atrocităţi. Prezenţa mea aici, astăzi, demonstrează acest lucru”, a declarat Constantine Tassoulas, într-un discurs transmis de televiziunea publică ERTNews.

În 2014, fostul președinte german Joachim Gauck a vizitat localitatea Lingiades și a depus o coroană de flori la monumentul ridicat în memoria victimelor masacrului.

Grecia, ocupată de armata germană în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, cere de mai multe decenii despăgubiri pentru distrugerile provocate de ocupație, dar și rambursarea unui împrumut impus de autoritățile germane la acea vreme.

Potrivit estimărilor Atenei, valoarea totală a revendicărilor se situează între 278 de miliarde și 341 de miliarde de euro, în funcție de metoda de calcul utilizată. Sumele echivalează cu aproximativ 313-384 de miliarde de dolari.

Germania respinge însă solicitările Greciei și susține că problema reparațiilor de război a fost deja soluționată din punct de vedere juridic, poziție care menține disputa dintre cele două state.