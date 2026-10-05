Președintele Nicușor Dan începe luni o nouă rundă de consultări cu liderii partidelor parlamentare, la Palatul Cotroceni, pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Discuțiile sunt programate în intervalul 14:00-19:00, iar la finalul acestora șeful statului urmează să anunțe o nouă propunere pentru conducerea Guvernului, a patra de la începutul crizei politice, potrivit Administrației Prezidențiale.

Consultările au loc într-un moment în care partidele parlamentare încearcă să găsească o soluție pentru formarea unui nou Executiv, după ce ultimele propuneri de premier nu au obținut susținerea necesară în Parlament.

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, discuțiile de la Cotroceni încep la ora 14:00, cu reprezentanții Partidului Social Democrat (PSD). La ora 14:30 sunt programate consultările cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), urmate, de la ora 15:00, de întâlnirea cu liderii Partidului Național Liberal (PNL).

De la ora 15:30, președintele se va întâlni cu reprezentanții Uniunii Salvați România (USR), iar la ora 16:00, cu cei ai Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR). Consultările vor continua, de la ora 16:30, cu Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale.

De la ora 17:00 sunt așteptați reprezentanții Partidului S.O.S. România, iar la ora 17:30, cei ai Partidului Oamenilor Tineri (POT). Programul continuă la ora 18:00 cu Grupul parlamentar Uniți pentru România, la 18:30 cu Grupul parlamentar PACE – Întâi România, iar ultima întâlnire, de la ora 19:00, este programată cu parlamentarii neafiliați.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, în timpul unei vizite oficiale în Cehia, că va desemna un nou candidat pentru funcția de prim-ministru după discuțiile cu liderii partidelor parlamentare.

„Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. (…) În aceste condiții voi convoca partidele la Palatul Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru”, a explicat Nicușor Dan la acel moment.

Noua nominalizare va fi a patra de la începutul crizei politice, declanșate după moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Prima propunere pentru funcția de premier a fost Eugen Tomac, care și-a depus însă mandatul înainte ca nominalizarea sa să ajungă la votul Parlamentului, după ce nu a reușit să obțină suficient sprijin politic.

Ulterior, Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea, de la PNL, fără consultări prealabile cu reprezentanții partidelor. Cabinetul propus de acesta nu a primit votul de învestitură în Parlament, la 22 iunie, fiind susținut de 189 de parlamentari, în timp ce 23 au votat împotrivă.

Cea de-a treia propunere a fost Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR. Nici Guvernul propus de acesta nu a reușit să obțină votul de încredere, întrunind 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, mai puține voturi favorabile decât cabinetul propus de Adrian Veștea.

Respingerea Guvernului Mureșan nu înseamnă automat declanșarea procedurii pentru organizarea alegerilor anticipate. Constituția îi permite președintelui să desemneze un alt candidat pentru funcția de prim-ministru, iar dizolvarea Parlamentului este posibilă doar în anumite condiții.

Potrivit articolului 89 din Constituția României, „După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”.

Nicușor Dan a susținut în repetate rânduri că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție pentru depășirea crizei politice, întrucât organizarea acestora ar prelungi perioada de instabilitate.

Șeful statului a atras atenția asupra limitărilor unui guvern interimar, care nu poate adopta o rectificare bugetară, dar și asupra timpului necesar pentru desfășurarea procedurilor electorale, care ar putea menține România într-o situație de incertitudine timp de mai multe luni.

Totodată, președintele a afirmat că investitorii, băncile și fondurile care finanțează România au transmis că actualul context nu este unul potrivit pentru organizarea alegerilor anticipate.

„Nu ne jucăm cu soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere”, a afirmat președintele Nicușor Dan.